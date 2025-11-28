Rodízio e 'open wine' dão destaque ao vinho em restaurantes de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-11-2025: Rodízios de vinho em Fortaleza. Na foto, o vinho do Muá Tuá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A frase que nomeia esta matéria é uma antiga expressão latina que significa "no vinho, está a verdade", uma preposição que acusa a verdade ser dita com mais sinceridade quando alguém bebe vinho.

Desde o Cáucaso (atual Geórgia), em 8.000 a.C., até atualmente, o consumo da bebida é associado a celebrações, cerimônias e práticas culturais. Até mesmo nas religiões, o vinho é um destaque: no catolicismo, simboliza o sangue de Cristo; no hinduísmo, é o controle dos sentidos; no judaísmo, é uma bênção de Kiddush.

A mesma bebida fermentada está na sociedade desde os cultos antigos, como elemento ritual de êxtase e inspiração; e, nas tradições orientais, é uma ferramenta de transcendência simbólica. Para muitas crenças, o vinho é a mais pura e sagrada das bebidas.

Esta sacra bebida também é símbolo de fertilidade, sendo uma das alcoólicas mais afrodisíacas — um convite para momentos íntimos em casal. De qualquer modo que seja sua finalidade, a produção é a mesma: fermentação das uvas, processo em que leveduras — naturais ou adicionadas — transformam o açúcar da fruta em álcool e traz seu aroma inconfundível.

Muá Tuá Bistrot

Conhecido como um dos primeiros bares de vinho da Cidade, o Muá Tuá, localizado em uma casinha intimista da Aldeota, oferece a experiência Happy Wine para quem quer seguir bebendo após a primeira taça.

"A ideia surgiu para promover a cultura do vinho na cidade. Há cinco anos o bar busca desmistificar tornando-o mais acessível", destaca a chef e proprietária Georgia Santiago.

Todas as quartas-feiras, o bistrot funciona com três horas de consumo de vinho liberado por R$ 79,90, quando são servidos vinhos branco, tinto e rosé de "fácil apreciação" para agradar o paladar de quem está começando a se aventurar no universo dos vinhos. Georgia explica: "são rótulos interessantes e refrescantes, para facilitar a experiência e adequados ao clima".

Fora do Happy Wine, o bar de vinhos também dispõe de rótulos de pequenos produtores, incluindo opções orgânicas e biodinâmicas. Para harmonizar com o vinho branco, a chef sugere o couvert de antepastos (R$ 30), o oniguiri da casa (R$ 25), tacos de atum (R$ 45) ou veganos (R$ 35). Com o rosé, combinam o Karaage - frango oriental - (R$ 35), tempurá de couve-flor (R$ 35) e vinagrete de polvo (R$ 68). Já para acompanhar o vinho tinto, ela indica steak tartare (R$ 68), gyosa de porco (R$ 38) e moussaka (R$ 71).

Quando: todas as quartas-feiras, das 18h às 21 horas

todas as quartas-feiras, das 18h às 21 horas Onde: Mua Tuá (Rua Torres Câmara, 600, casa 21)

Mua Tuá (Rua Torres Câmara, 600, casa 21) Quanto: R$ 79,90

R$ 79,90 Mais informações: @muatuabistrot





Flores Arte e Arrumação Flores

Dois estabelecimentos da Praia de Iracema, na rua Xavier de Castro, também oferecem sua versão de "Happy Wine". Enquanto o Arrumação Flores tem uma vibe "descontraída" e de encontros de amigos, o Flores Arte Bistrô tem uma proposta mais sofisticada, para jantar a dois. Em ambos casos, de terça a quinta-feira e aos domingos os vinhos são liberados por R$ 79.

Quando: terça a quinta-feira, das 18h às 21 horas; domingos, das 17h às 20 horas

terça a quinta-feira, das 18h às 21 horas; domingos, das 17h às 20 horas Onde: Flores Arte Bistrô (R. Xavier de Castro, 68) e Arrumação Flores (R. Xavier de Castro, 67)

Flores Arte Bistrô (R. Xavier de Castro, 68) e Arrumação Flores (R. Xavier de Castro, 67) Quanto: R$ 79

R$ 79 Mais informações: @floresartebistro e @arrumacaoflores

Vasto Fortaleza

Localizado no Meireles, o restaurante Vasto propõe uma experiência sofisticada desde a porta de entrada. Com espaço elegante e aconchegante, é possível desfrutar dezenas de rótulos, incluindo quatro vinhos especiais da casa, nas versões branco, rosé e tinto.

Esses vinhos podem ser consumidos livremente por três horas, durante o Wine Dinner, que acontece às terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Neste dia, ao pedir um prato do cardápio especial, os rótulos podem ser aproveitados sem custo adicional.

Outra opção é pedir o serviço de Happy Wine, também disponível nas terças e quintas-feiras, pelo custo de R$ 69,90. As taças de vinho ficam igualmente liberadas por até três horas.

Quando: às terças e quintas-feiras, das 19h às 23 horas

às terças e quintas-feiras, das 19h às 23 horas Onde: Av. Senador Virgílio Távora, 511 - Meireles

Av. Senador Virgílio Távora, 511 - Meireles Quanto: R$ 69,90

R$ 69,90 Mais informações: @vastofortaleza

Petite Surprise

Em um ambiente de cafeteria, também tem vinho! Assim, nasce a proposta do Petite Surprise, confeitaria do Meireles. Lá, o Happy Wine funciona todas as sextas-feiras, com vinho liberado das 16h às 21 horas, por R$ 69,90. Na ocasião, são servidos vinhos tinto, branco e espumante.

Quando: sextas-feiras, das 16h às 21 horas

sextas-feiras, das 16h às 21 horas Onde: Petite Surprise (Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles)

Petite Surprise (Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles) Quanto: R$ 69,90

R$ 69,90 Mais informações: @petitesurprisebistro



