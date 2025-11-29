Cartografia do Lazer: um roteiro por cinemas independentes e cineclubes de Fortaleza

Foto: ARTUR LUZ/DIVULGAÇÃO/DRAGÃO DO MAR Há 12 anos o Cinema do Dragão resiste como o último cinema de rua com programação comercial em Fortaleza

Seja para encontros amorosos, reunião de família ou passeios com amigos, o cinema é um lazer até óbvio para os fortalezenses. Embora não haja dados recentes sobre o acesso do cearense ao cinema, o Estado possui 111 salas de cinema, segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Na Capital, a maioria das salas se concentra em shoppings. Mas, espaços independentes e cineclubes comunitários resistem como modo de trazer obras audiovisuais que fujam do comercial e mainstream. Há espaço para longas-metragens nacionais que disputam por permanência com blockbusters nos cinemas comerciais. Assim como também existe lugar para filmes esquecidos pelos streamings quer seja porque são considerados "trash" ou alternativos demais.

Cine Trash

Criado pelo artesão Hemerson Martins em 2022, o Cine Trash exibe desde clássicos do terror como "O Massacre da Serra Elétrica" (1974) até pérolas mais desconhecidas do cinema nacional como "Banana Mecânica" (1974). Os encontros acontecem todas às sextas-feiras e a programação possui exibição gratuita de dois filmes.

Onde: Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572 - Benfica)

Mais informações: @cinetrashce no Instagram

Cineteatro São Luiz

Reaberto há dez anos, o Cineteatro São Luiz une diversas linguagens artísticas em seu palco, dentre elas o cinema. Além de trazer exibições nacionais como o popular "O Agente Secreto", o equipamento cultural realiza a Sessão Cineclubista na Sala Seu Vavá. A reunião exibe longas-metragens, propõe debates que trazem o encontro entre cinema, mercado e reflexão social.

Onde: Rua Major Facundo, 500 - Centro

Mais informações: @cineteatrosaoluiz no Instagram

Cineclube Arte de Amar

Localizado na Lagoa Redonda, o cineclube Arte de Amar é focado em produções com protagonismo LGBTQIAP , como "Benedetta" (2025) e "Paris Is Burning" (1990). Também ocorrem exibições de longas-metragens para crianças da comunidade e adjacências, na programação intitulada "Cineclubinho". Os encontros acontecem todas às sextas-feiras, sempre às 18 horas.

Onde: Rua George Sosa, 97 - Lagoa Redonda

Mais informações: @cineclubeartedeamar no Instagram

Cinema do Dragão do Mar

Parte do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o Cinema do Dragão dá destaque a longas-metragens nacionais e cearenses. A programação também traz filmes internacionais geralmente à margem do circuito comercial, como o sul-coreano "O que a natureza te conta" (2025).

Onde: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Mais informações: @cinemadodragao no Instagram

Ficha Técnica

Diretores de Jornalismo: Ana Naddaf e Erick Guimarães

Concepção: Isabel Costa, Malu Mendes e Ítalo Patrício/Especial para O POVO

Textos: Eduarda Porfírio

Edição: Isabel Costa

Colagem: Malu Mendes

Design: Malu Mendes

Infografia: Luciana Pimenta

Recursos Digitais: Catalina Leite



