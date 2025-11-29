Cartografia do Lazer: um roteiro por cinemas independentes e cineclubes de Fortaleza

Seja para encontros amorosos, reunião de família ou passeios com amigos, o cinema é um lazer até óbvio para os fortalezenses. Embora não haja dados recentes sobre o acesso do cearense ao cinema, o Estado possui 111 salas de cinema, segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine).
Na Capital, a maioria das salas se concentra em shoppings. Mas, espaços independentes e cineclubes comunitários resistem como modo de trazer obras audiovisuais que fujam do comercial e mainstream. Há espaço para longas-metragens nacionais que disputam por permanência com blockbusters nos cinemas comerciais. Assim como também existe lugar para filmes esquecidos pelos streamings quer seja porque são considerados "trash" ou alternativos demais.
Cine Trash
Criado pelo artesão Hemerson Martins em 2022, o Cine Trash exibe desde clássicos do terror como "O Massacre da Serra Elétrica" (1974) até pérolas mais desconhecidas do cinema nacional como "Banana Mecânica" (1974). Os encontros acontecem todas às sextas-feiras e a programação possui exibição gratuita de dois filmes.
Onde: Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572 - Benfica)
Mais informações: @cinetrashce no Instagram
Cineteatro São Luiz
Reaberto há dez anos, o Cineteatro São Luiz une diversas linguagens artísticas em seu palco, dentre elas o cinema. Além de trazer exibições nacionais como o popular "O Agente Secreto", o equipamento cultural realiza a Sessão Cineclubista na Sala Seu Vavá. A reunião exibe longas-metragens, propõe debates que trazem o encontro entre cinema, mercado e reflexão social.
Onde: Rua Major Facundo, 500 - Centro
Mais informações: @cineteatrosaoluiz no Instagram
Cineclube Arte de Amar
Localizado na Lagoa Redonda, o cineclube Arte de Amar é focado em produções com protagonismo LGBTQIAP , como "Benedetta" (2025) e "Paris Is Burning" (1990). Também ocorrem exibições de longas-metragens para crianças da comunidade e adjacências, na programação intitulada "Cineclubinho". Os encontros acontecem todas às sextas-feiras, sempre às 18 horas.
Onde: Rua George Sosa, 97 - Lagoa Redonda
Mais informações: @cineclubeartedeamar no Instagram
Cinema do Dragão do Mar
Parte do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o Cinema do Dragão dá destaque a longas-metragens nacionais e cearenses. A programação também traz filmes internacionais geralmente à margem do circuito comercial, como o sul-coreano "O que a natureza te conta" (2025).
Onde: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema
Mais informações: @cinemadodragao no Instagram
