Confira a programação cultural deste sábado, 29 de novembro

Foto: André Lima/Divulgação Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz começa a percorrer ruas de Fortaleza em 2025

Começam neste fim de semana os percursos do Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz. Desde 2020, o Coral da Luz tem uma versão móvel, um veículo decorado que percorre ruas de Fortaleza de quarta a domingo com apresentações musicais. O repertório é formado por clássicos natalinos e canções autorais do maestro Poty Fontenelle. Neste sábado, 29, o caminhão parte do supermercado Frangolândia do bairro Messejana até o Lago Jacarey, na Cidade dos Funcionários. No domingo, 30, sai do Hospital Infantil Albert Sabin, na Vila União, até a Avenida L, no bairro José Walter.

Quando: sábado, 29, e domingo, 30, a partir das 18 horas



sábado, 29, e domingo, 30, a partir das 18 horas Onde: percursos completos no site cearanataldeluz.com.br

Mina de Ouro

Este é o último fim de semana para conferir a exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025). São 54 imagens do maior garimpo a céu aberto do mundo, Serra Pelada, registradas na década de 1980. São registros do cotidiano da mina onde foram extraídas toneladas de ouro ao longo de mais de uma década.

Quando: sábado, 29, das 10h às 20 horas; domingo, 30, das 10h às 19 horas

sábado, 29, das 10h às 20 horas; domingo, 30, das 10h às 19 horas Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Gratuito



Feijoada

A Cervejaria Turatti promove neste sábado, 29, programação com música ao vivo, feijoada livre, chope artesanal e caipirinha, além da transmissão ao vivo da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras nas três unidades do empreendimento. Na Varjota e no RioMar Fortaleza, destaque para o Sambô, com open de feijoada, chope artesanal e caipirinha de limão das 12h às 16 horas por R$ 79. A cantora Theresa Raquel se apresenta às 13 horas e o grupo Os Transacionais entra às 15 horas. No RioMar Fortaleza, às 13 horas entra a cantora Iasmin Leite.

Quando: sábado, 29, a partir das 12 horas



sábado, 29, a partir das 12 horas Onde: Turatti da Varjota (R. Ana Bilhar, 1178 - Varjota), RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)



Cheiro do Queijo

O grupo cênico/musical cearense Cheira do Queijo lança neste sábado, 29, o clipe "Cumbia com Gosto de Gás", faixa criada em parceria com o artista Zé de Guerrilla. Carregada de swing e identidade, a obra apresenta perspectiva estética que atravessa as vielas das características nordestinas e latinoamericanas. O clipe costura cores, máscaras e fitas que conectam o interior metropolitano ao Cariri Cearense, entre reisados, caretas e papangus.

Quando: sábado, 29, às 12 horas

sábado, 29, às 12 horas Onde: O Cheiro do Queijo no YouTube



Cartografia do Lazer

Quais ambientes podem ser acessados por fortalezenses e turistas em busca de lazer? Para além de teatros, museus e cinemas, a Cidade, sua população e seus visitantes demandam locais onde é possível encontrar diversão, boa comida, alegria, compras e outros eixos de entretenimento. Nesta edição, O POVO traz um roteiro dos cinemas independentes e cineclubes de Fortaleza. Seguindo a dobradura do jornal, você deve fechar a página para, em seguida, ser surpreendido por um mapa que levará até as melhores opções da Cidade.

