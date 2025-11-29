Logo O POVO+
Confira a programação cultural deste sábado, 29 de novembro
Confira a programação cultural deste sábado, 29 de novembro

Confira a programação cultural deste sábado, 29 de novembro
Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz começa a percorrer ruas de Fortaleza em 2025
Foto: André Lima/Divulgação Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz começa a percorrer ruas de Fortaleza em 2025

Começam neste fim de semana os percursos do Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz. Desde 2020, o Coral da Luz tem uma versão móvel, um veículo decorado que percorre ruas de Fortaleza de quarta a domingo com apresentações musicais. O repertório é formado por clássicos natalinos e canções autorais do maestro Poty Fontenelle. Neste sábado, 29, o caminhão parte do supermercado Frangolândia do bairro Messejana até o Lago Jacarey, na Cidade dos Funcionários. No domingo, 30, sai do Hospital Infantil Albert Sabin, na Vila União, até a Avenida L, no bairro José Walter.

  • Quando: sábado, 29, e domingo, 30, a partir das 18 horas
  • Onde: percursos completos no site cearanataldeluz.com.br
Exposição – Gold: Mina de Ouro Serra Pelada
Exposição – Gold: Mina de Ouro Serra Pelada

Mina de Ouro

Este é o último fim de semana para conferir a exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025). São 54 imagens do maior garimpo a céu aberto do mundo, Serra Pelada, registradas na década de 1980. São registros do cotidiano da mina onde foram extraídas toneladas de ouro ao longo de mais de uma década.

  • Quando: sábado, 29, das 10h às 20 horas; domingo, 30, das 10h às 19 horas
  • Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema
  • Gratuito
Os Transacionais se apresentam na nona edição do bloco Chão da Praça
Os Transacionais se apresentam na nona edição do bloco Chão da Praça

Feijoada

A Cervejaria Turatti promove neste sábado, 29, programação com música ao vivo, feijoada livre, chope artesanal e caipirinha, além da transmissão ao vivo da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras nas três unidades do empreendimento. Na Varjota e no RioMar Fortaleza, destaque para o Sambô, com open de feijoada, chope artesanal e caipirinha de limão das 12h às 16 horas por R$ 79. A cantora Theresa Raquel se apresenta às 13 horas e o grupo Os Transacionais entra às 15 horas. No RioMar Fortaleza, às 13 horas entra a cantora Iasmin Leite.

  • Quando: sábado, 29, a partir das 12 horas
  • Onde: Turatti da Varjota (R. Ana Bilhar, 1178 - Varjota), RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
O Cheiro do Queijo participou de tutorias sobre roteiro, acessibilidade, figurino e cenário no Hub Porto Dragão; o filme "Operação Baile Balanço" resulta da formação
O Cheiro do Queijo participou de tutorias sobre roteiro, acessibilidade, figurino e cenário no Hub Porto Dragão; o filme "Operação Baile Balanço" resulta da formação

Cheiro do Queijo

O grupo cênico/musical cearense Cheira do Queijo lança neste sábado, 29, o clipe "Cumbia com Gosto de Gás", faixa criada em parceria com o artista Zé de Guerrilla. Carregada de swing e identidade, a obra apresenta perspectiva estética que atravessa as vielas das características nordestinas e latinoamericanas. O clipe costura cores, máscaras e fitas que conectam o interior metropolitano ao Cariri Cearense, entre reisados, caretas e papangus.

Cartografia do Lazer

Quais ambientes podem ser acessados por fortalezenses e turistas em busca de lazer? Para além de teatros, museus e cinemas, a Cidade, sua população e seus visitantes demandam locais onde é possível encontrar diversão, boa comida, alegria, compras e outros eixos de entretenimento. Nesta edição, O POVO traz um roteiro dos cinemas independentes e cineclubes de Fortaleza. Seguindo a dobradura do jornal, você deve fechar a página para, em seguida, ser surpreendido por um mapa que levará até as melhores opções da Cidade.

