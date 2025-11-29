Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 29 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Signo de Áries, o céu indica desafios complexos, mas com benefícios para seu amadurecimento. Há chance de estresse, mas soluções podem surgir ao encarar as raízes dos problemas.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro neste sábado, o céu indica um momento de reflexão e amadurecimento nas relações de amizade. Há chance de uma clareza maior sobre o bem-estar coletivo, ajudando a amenizar situações estressantes.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O sábado para o signo de Gêmeos indica a busca por perfeição nas demandas profissionais, ajudando a conquistar reconhecimento. No entanto, é importante refletir bem antes de tomar decisões importantes, devido a um desafio com Marte.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de profundo autoconhecimento e reflexão sobre aspectos estruturais da vida. Há chance de surgirem desafios na vida romântica, que podem ser transformados em oportunidades para fortalecer o afeto existente.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de maior consciência sobre suas forças e limites. Pense bem em decisões importantes e encare os desafios amorosos com carinho e compreensão.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um momento de fortalecimento nos relacionamentos. Netuno, Saturno e Lua trazem equilíbrio afetivo e sugerem lidar com os problemas sem absorver dramas que não lhe pertencem.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o foco está em lidar com responsabilidades e cuidar do bem-estar diário. O céu sugere que diminuir o estresse é uma forte necessidade agora.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aprendizado, em que diferentes experiências te ajudam a ver os fatos de maneira diferente e a se tornar mais resiliente. Cuide para evitar conflitos e situações de tensão.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o sábado indica um poderoso encontro entre a Lua, Saturno e Netuno na área familiar, promovendo reforço emocional e na conexão com o lar.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o sábado pode trazer mais eloquência ao pensamento com uma harmoniosa interação entre Lua, Saturno e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um olhar aguçado devido à conjunção de Lua, Saturno e Netuno, potencializado pelos trígonos com Mercúrio, Vênus e Júpiter. Isso pode auxiliar a traçar estratégias para as finanças e nos aspectos diários.