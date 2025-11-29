Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 29 de novembro

21/03 a 20/04
Signo de Áries, o céu indica desafios complexos, mas com benefícios para seu amadurecimento. Há chance de estresse, mas soluções podem surgir ao encarar as raízes dos problemas.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro neste sábado, o céu indica um momento de reflexão e amadurecimento nas relações de amizade. Há chance de uma clareza maior sobre o bem-estar coletivo, ajudando a amenizar situações estressantes.
21/05 a 20/06
O sábado para o signo de Gêmeos indica a busca por perfeição nas demandas profissionais, ajudando a conquistar reconhecimento. No entanto, é importante refletir bem antes de tomar decisões importantes, devido a um desafio com Marte.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de profundo autoconhecimento e reflexão sobre aspectos estruturais da vida. Há chance de surgirem desafios na vida romântica, que podem ser transformados em oportunidades para fortalecer o afeto existente.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de maior consciência sobre suas forças e limites. Pense bem em decisões importantes e encare os desafios amorosos com carinho e compreensão.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um momento de fortalecimento nos relacionamentos. Netuno, Saturno e Lua trazem equilíbrio afetivo e sugerem lidar com os problemas sem absorver dramas que não lhe pertencem.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o foco está em lidar com responsabilidades e cuidar do bem-estar diário. O céu sugere que diminuir o estresse é uma forte necessidade agora.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aprendizado, em que diferentes experiências te ajudam a ver os fatos de maneira diferente e a se tornar mais resiliente. Cuide para evitar conflitos e situações de tensão.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado indica um poderoso encontro entre a Lua, Saturno e Netuno na área familiar, promovendo reforço emocional e na conexão com o lar.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o sábado pode trazer mais eloquência ao pensamento com uma harmoniosa interação entre Lua, Saturno e Netuno.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um olhar aguçado devido à conjunção de Lua, Saturno e Netuno, potencializado pelos trígonos com Mercúrio, Vênus e Júpiter. Isso pode auxiliar a traçar estratégias para as finanças e nos aspectos diários.
19/02 a 20/03
O sábado indica ser uma boa hora para o signo de Peixes se concentrar em suas responsabilidades, alimentando bem-estar e harmonia. Tente aliviar o estresse, especialmente com Marte em tensão.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo, companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia, assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista, dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem trabalha.
O SANTO
Nasceu em Lucera, Itália, em 6 de agosto de 1681. Batizado como Giovanniello, desejou a vida apostólica e evangélica, entrou para a Ordem dos Frades Menores Conventuais e assumiu os nomes Francisco e Antônio. Em 1696, emitiu os votos, completando os estudos das artes liberais e continuou os estudos filosóficos. No Centro de Estudos Gerais em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco, recebeu sua ordenação sacerdotal, em 1705. Em 1707, doutorou-se em Teologia. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, em Lucera e também nos territórios ao redor, dedicou-se as mais diversificadas formas de ministério e do apostolado sacerdotal. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer sua morte ao Senhor. Morreu em 29 de novembro de 1742.