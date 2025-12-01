Confira a programação cultural desta segunda-feira, 1º de dezembro

Foto: Allan Diniz/Divulgação É apresentado no Teatro Carlos Câmara o espetáculo "Alie e as Estrelas", do grupo Teatro Máquina

Começa nesta segunda-feira, 1º, a 15ª edição do Festival Popular de Teatro de Fortaleza (Feptef). A edição celebra os 40 anos da Companhia Prisma de Artes, grupo idealizador do festival. Até sábado, 6, Fortaleza será palco de 30 apresentações distribuídas em terminais de ônibus, praças, Cucas e escolas públicas. A abertura ocorre às 9 horas. O grupo Teatro Máquina apresenta o espetáculo "Alie e As Estrelas" (foto) no Teatro Antonieta Noronha. Há outras montagens teatrais previstas em outros espaços da Cidade neste dia.

Quando: segunda-feira, 1º, às 9 horas

segunda-feira, 1º, às 9 horas Onde: Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4 - Centro)

Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4 - Centro) Gratuito

Mais informações e programação completa: @fpopulardeteatro no Instagram





Bazar Natalino

A Livraria Senac Ceará realiza a partir desta segunda-feira, 1º, a 10ª edição de seu Bazar Natalino. São mais de 400 títulos disponíveis e descontos que podem chegar a 80%. O acervo reúne livros de diversas áreas do conhecimento, como moda, gastronomia, design, fotografia, gestão, empreendedorismo, saúde e turismo, além de títulos de outras temáticas culturais. É possível também aproveitar as ofertas de modo on-line, seja no site oficial da livraria ou pelo WhatsApp.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20 horas; bazar é realizado até 20 de dezembro

segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20 horas; bazar é realizado até 20 de dezembro Onde: Livraria Senac Ceará (Av. Des. Moreira, 1301 - Aldeota), livrariasenacceara.com.br e telefone (85) 99230.9956





Sarau do Giz

Segunda-feira é dia do tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O evento tem roda de choro com improviso e reúne músicos da cultura cearense no estabelecimento. Artistas locais participam da roda de choro e, pelo espaço, já passaram nomes como Tito Freitas, Nonato Lima, Angela Lopes e Tatuí Castro. O cardápio é inspirado na gastronomia brasileira e na comida de boteco, oferecendo também drinks autorais e chope artesanal.