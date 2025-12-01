Festival Choro Jazz desembarca em Jericoacoara com shows e oficinas

Foto: Marcello Castelo Branco/ Divulgação A compositora e violonista Rosa Passos é uma das atrações do evento

O Festival Choro Jazz inicia uma nova etapa a partir de terça-feira, 2, em Jericoacoara, no Ceará, reunindo grandes nomes da música brasileira até o domingo, 7.

A programação inclui shows gratuitos na praça principal da vila e uma série de oficinas formativas com artistas.

Entre as atrações confirmadas estão Rosa Passos, MPB-4, Chico Pinheiro, Amaro Freitas, Salomão Soares, Swami Jr., Bebê Kramer, Suraras do Tapajós e outros nomes de referência da música instrumental e da canção brasileira.

A etapa ocorre após passagens do festival por Soure, na Ilha do Marajó (Pará), e por Fortaleza. Criado em 2009, o Choro Jazz é realizado anualmente nessas cidades, consolidando-se como um dos principais encontros musicais do País.

Em Jericoacoara, os shows mantêm o formato que caracteriza o evento desde a primeira edição: apresentações ao ar livre, com acesso livre e o público acompanhando os concertos literalmente com os pés na areia.

O eixo formativo, que será realizado até sexta-feira, 5, terá oficinas sobre bateria, guitarra, arranjo, choro, clarinete, sopro e improvisação, piano na música brasileira, roteiro para ficção e documentário, entre outros temas.

Festival Choro Jazz 2025 em Jericoacoara