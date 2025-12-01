Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 1º de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 A segunda-feira é marcada por uma personalidade mais acolhedora, devido à Lua unindo o signo à área familiar. Com a Lua Cheia na casa comunicativa, você estará mais persuasivo. O céu indica um percurso prazeroso de autoconhecimento, com o Sol se unindo a Vênus e Marte na área espiritual, expandindo seus próprios horizontes.

Touro 21/04 a 20/05 Ém bom momento para repensar valores e abrir mão de ideias obsoletas. Com a Lua na área de crise de percepções e a fase cheia na casa material, é preciso ser prático e realista. Já o Sol, Vênus e Marte na área íntima realçam seu poder pessoal e capacidade de mudança, o que pode gerar relações mais profundas e verdadeiras.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para os Gêmeos nesta segunda, o céu dá indícios de uma semana na qual o espírito de colaboração e o foco em resultados práticos cobram destaque, especialmente na área de amizades e finanças. No entanto, é prudente desacelerar durante a Lua Cheia em seu signo.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, a segunda-feira pode indicar um dia produtivo, com a Lua favorecendo o trabalho e os cuidados pessoais. Porém, como está em fase cheia, não descuide do descanso. O céu sugere uma energia revitalizante com Sol, Vênus e Marte na área de rotinas, estimulando prazer no dia a dia e interações agradáveis.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, há chance de surgirem questionamentos importantes sobre a vida. A Lua, no eixo espiritual e crise com sua fase cheia na área das amizades, indica valorização de relações genuínas. O Sol, Vênus e Marte na área social sugerem uma boa ocasião para celebrar afetos.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, a segunda-feira indica a chance de se sentir mais voltado para os vínculos íntimos e família. O céu sugere um bom momento para valorizar suas raízes emocionais, sem descuidar da área profissional. Lembre-se de equilibrar o trabalho para não se sobrecarregar.

Libra 23/09 a 22/10 A semana tende a favorecer a articulação com os outros para realizar tarefas e projetos no trabalho, com uma Lua cheia trazendo energia para suas vocações na área espiritual. A presença de Sol, Vênus e Marte no campo das ideias indica um bom momento para comunicações gentis e envolventes

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que esta semana pode ser o momento de buscar um estilo de vida mais saudável e alinhado com seus valores. A Lua na área espiritual e sua fase cheia na zona íntima sugerem isso. Sol, Vênus e Marte na casa material podem aumentar a autoestima e o propósito, conduzindo ações dinâmicas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a segunda-feira é um ótimo momento para entender melhor as necessidades de quem está ao seu redor, devido à Lua na área social em fase cheia na casa dos relacionamentos. O Sol encontrando Vênus e Marte destaca sua liderança e criatividade.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica sensibilidade com as necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser um bom momento para se focar em melhorar a qualidade do cotidiano, especialmente na área familiar e de relações. A fase cheia da Lua favorece isso. A presença do Sol, Vênus e Marte na área de crise lhe dá força emocional diante dos desafios.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, a segunda-feira promete um bom momento para a comunicação e gestão de rotina. O céu aponta uma fase plena na área social, que pode ser amplificada pela união do Sol, Vênus e Marte na área das amizades, criando parcerias criativas e ativas. É a chance de prosperar em objetivos imediatos.