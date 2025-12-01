Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 1º de dezembro

21/03 a 20/04
A segunda-feira é marcada por uma personalidade mais acolhedora, devido à Lua unindo o signo à área familiar. Com a Lua Cheia na casa comunicativa, você estará mais persuasivo. O céu indica um percurso prazeroso de autoconhecimento, com o Sol se unindo a Vênus e Marte na área espiritual, expandindo seus próprios horizontes.
21/04 a 20/05
Ém bom momento para repensar valores e abrir mão de ideias obsoletas. Com a Lua na área de crise de percepções e a fase cheia na casa material, é preciso ser prático e realista. Já o Sol, Vênus e Marte na área íntima realçam seu poder pessoal e capacidade de mudança, o que pode gerar relações mais profundas e verdadeiras.
21/05 a 20/06
Para os Gêmeos nesta segunda, o céu dá indícios de uma semana na qual o espírito de colaboração e o foco em resultados práticos cobram destaque, especialmente na área de amizades e finanças. No entanto, é prudente desacelerar durante a Lua Cheia em seu signo.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a segunda-feira pode indicar um dia produtivo, com a Lua favorecendo o trabalho e os cuidados pessoais. Porém, como está em fase cheia, não descuide do descanso. O céu sugere uma energia revitalizante com Sol, Vênus e Marte na área de rotinas, estimulando prazer no dia a dia e interações agradáveis.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, há chance de surgirem questionamentos importantes sobre a vida. A Lua, no eixo espiritual e crise com sua fase cheia na área das amizades, indica valorização de relações genuínas. O Sol, Vênus e Marte na área social sugerem uma boa ocasião para celebrar afetos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a segunda-feira indica a chance de se sentir mais voltado para os vínculos íntimos e família. O céu sugere um bom momento para valorizar suas raízes emocionais, sem descuidar da área profissional. Lembre-se de equilibrar o trabalho para não se sobrecarregar.
23/09 a 22/10
A semana tende a favorecer a articulação com os outros para realizar tarefas e projetos no trabalho, com uma Lua cheia trazendo energia para suas vocações na área espiritual. A presença de Sol, Vênus e Marte no campo das ideias indica um bom momento para comunicações gentis e envolventes
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que esta semana pode ser o momento de buscar um estilo de vida mais saudável e alinhado com seus valores. A Lua na área espiritual e sua fase cheia na zona íntima sugerem isso. Sol, Vênus e Marte na casa material podem aumentar a autoestima e o propósito, conduzindo ações dinâmicas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a segunda-feira é um ótimo momento para entender melhor as necessidades de quem está ao seu redor, devido à Lua na área social em fase cheia na casa dos relacionamentos. O Sol encontrando Vênus e Marte destaca sua liderança e criatividade.
22/12 a 20/01
O céu indica sensibilidade com as necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser um bom momento para se focar em melhorar a qualidade do cotidiano, especialmente na área familiar e de relações. A fase cheia da Lua favorece isso. A presença do Sol, Vênus e Marte na área de crise lhe dá força emocional diante dos desafios.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, a segunda-feira promete um bom momento para a comunicação e gestão de rotina. O céu aponta uma fase plena na área social, que pode ser amplificada pela união do Sol, Vênus e Marte na área das amizades, criando parcerias criativas e ativas. É a chance de prosperar em objetivos imediatos.
19/02 a 20/03
Bom momento para enfrentar as demandas cotidianas, potencializado pela Lua em sua área material e social e sua fase cheia na área familiar. Com o Sol unido a Vênus e Marte na área de trabalho, há chance de seus talentos e determinação serem reforçados frente a possíveis oportunidades para a carreira.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas. Sua sabedoria será utilizada por Deus para a unificação de todas as religiões do mundo, que será então chamada de Universalista. Será simpático aos problemas de todas as pessoas, conseguindo até mesmo resolvê-los usando sua prodigiosa intuição.
O SANTO
Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, França, em 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos, ficou órfão e foi criado pela irmã Marie e pelo avô. Era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina e começou a viajar pelo norte da África como explorador. Entre os anos de 1883 e 1884, viajou para o Marrocos e o testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele uma dúvida: "Mas Deus existe?". Regressando à França, foi acolhido pela sua família, que era cristã. Guiado por padre Huvelin, encontra Deus em outubro de 1886, aos 28 anos. Em 1901, foi ordenado sacerdote na diocese de Viviers. Em seguida, transferiu-se para o deserto do Saara, vivendo entre os mais pobres. Em 1º de novembro de 1916, foi assassinado.