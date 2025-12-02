Logo O POVO+
Djavan retorna a Fortaleza em 2026
Djavan retorna a Fortaleza em 2026

Evento integra turnê em celebração aos 50 anos de carreira do artista alagoano
Djavan faz show em Fortaleza em maio do próximo ano (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Djavan faz show em Fortaleza em maio do próximo ano

O cantor Djavan celebra cinco décadas de carreira na turnê comemorativa "Djavanear 50 anos - Só sucessos", com data em Fortaleza.

O show na capital cearense acontece no dia 30 de maio de 2026, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A agenda percorrerá cerca de doze cidades brasileiras, com repertório formado pelos principais sucessos da discografia do cantor alagoano.

A pré-venda de ingressos da turnê “Djavanear 50 anos” tem início nesta segunda-feira, 1°, para clientes com Cartões BB. A venda geral terá início nesta quarta-feira, 3, no site Ticketmaster

O cantor retorna a Fortaleza dois anos após a turnê "D", que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará e reuniu as principais canções e composições do álbum homônimo de 2022.

Djavan em Fortaleza: veja datas das vendas de ingressos

  • segunda-feira, 1º, a partir das 10 horas - Pré-venda Clientes com Cartões BB
  • quarta-feira, 3, às 10 horas - Venda Geral

 Djavan em Fortaleza: veja valores dos ingressos

  • Arquibancada Lote 1: R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)
  • Arquibancada Lote 2: R$ 240 (inteira); R$ 120 (meia)
  • Arquibancada Lote 3: R$ 280 (inteira); R$ 140 (meia)
  • Pista Premium: R$ 520 (inteira); R$ 140 (meia)
  • Pacote VIP:  R$ 1000 (inteira); R$ 740 (meia) - Informações do Pacote VIP: Entrada antecipada no dia do show + Acesso à passagem de som do artista + 1 ingresso de Pista Premium |sem espaço reservado) + Kit com produtos exclusivos + Acesso antecipado à loja oficial

 Taxas e informações de compra

Cada compra conta com limite de seis ingressos, sendo permitido no máximo duas meias-entradas por CPF. Também é cobrado 20% de taxa de serviço na compra feita pelo site.

Não há cobrança de taxa no ponto de venda físico. Para a venda dos ingressos de meia-entrada, é obrigatório apresentação do comprovante na compra e na entrada do evento.

Djavanear 50 anos - Só sucessos

Quando: sábado, 30 de maio de 2026, às 21 horas; portões abrem às 17 horas

Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (av. Alberto Craveiro, 2900 - Castelão)

Quanto: a partir de R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)

Vendas: a partir de 1º de dezembro, às 10 horas; compras no site Ticketmaster e na bilheteria

