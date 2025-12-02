Djavan retorna a Fortaleza em 2026

O cantor Djavan celebra cinco décadas de carreira na turnê comemorativa "Djavanear 50 anos - Só sucessos", com data em Fortaleza.
O show na capital cearense acontece no dia 30 de maio de 2026, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A agenda percorrerá cerca de doze cidades brasileiras, com repertório formado pelos principais sucessos da discografia do cantor alagoano.
Leia Mais | Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026
A pré-venda de ingressos da turnê “Djavanear 50 anos” tem início nesta segunda-feira, 1°, para clientes com Cartões BB. A venda geral terá início nesta quarta-feira, 3, no site Ticketmaster
O cantor retorna a Fortaleza dois anos após a turnê "D", que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará e reuniu as principais canções e composições do álbum homônimo de 2022.
Cada compra conta com limite de seis ingressos, sendo permitido no máximo duas meias-entradas por CPF. Também é cobrado 20% de taxa de serviço na compra feita pelo site.
Não há cobrança de taxa no ponto de venda físico. Para a venda dos ingressos de meia-entrada, é obrigatório apresentação do comprovante na compra e na entrada do evento.
Djavanear 50 anos - Só sucessos
Quando: sábado, 30 de maio de 2026, às 21 horas; portões abrem às 17 horas
Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (av. Alberto Craveiro, 2900 - Castelão)
Quanto: a partir de R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)
Vendas: a partir de 1º de dezembro, às 10 horas; compras no site Ticketmaster e na bilheteria