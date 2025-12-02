Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça, 2 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um dia focado nas questões práticas e financeiras, graças à passagem da Lua pela sua área material. Ainda assim, a tensão entre este astro e Plutão e Mercúrio sugere a necessidade de pensar antes de tomar decisões e evitar impulsos. Lide racionalmente com os desafios.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma tendência à expressividade emocional. O reconhecimento de suas necessidades imediatas é importante, mas é possível que haja algum desafio ao expor ideias e sentimentos com clareza. Mercúrio e Plutão sugerem que um discurso ponderado e objetivo pode ajudar.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para uma autoanálise profunda. Com a Lua passando pela área de crise, você tem a chance de resolver antigas questões emocionais. No entanto, evite alimentar ressentimentos e obsessões. Lidar com esses sentimentos pode ser desafiador.
21/06 a 22/07
O céu indica que as relações afetivas e conexões virtuais possam proporcionar conforto nesta terça-feira. No entanto, com a tensão entre Lua, Plutão e Mercúrio, há chances de conflitos de opiniões e disputas de poder. Neste contexto, pode ser um bom momento para se proteger de uma excessiva exposição social.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que terça-feira pode ser um dia de foco na carreira, com chances de se dedicar com afinco a tarefas e projetos. No entanto, é importante evitar disputas de poder e ganância, que podem prejudicar sua posição no ambiente de trabalho, principalmente pelo clima tenso com Plutão e Mercúrio.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um estímulo para ampliar seus interesses, seja por estudo ou experiências que contribuam para seu crescimento profissional. No entanto, é importante evitar uma postura rígida, ajustando suas crenças conforme necessário.
23/09 a 22/10
O céu indica uma intensificação nas emoções com a Lua na área íntima. Destaque para o entendimento profundo de questões importantes e conexões com pessoas. Fique atento para não alimentar obsessões ou buscar controle excessivo nos relacionamentos.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia de maior empatia e vontade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Contudo, há chance de desafios na comunicação, principalmente na escolha das palavras que podem dar margem a desentendimentos. Atenção redobrada!
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um aumento na busca por bem-estar diário, com oportunidades para atividades que promovam equilíbrio entre corpo, mente e coração na área de rotinas e saúde. No entanto, a resistência em sair da zona de conforto pode criar dificuldades para enfrentar desafios.
22/12 a 20/01
O céu indica um dia jovial e criativo, tornando-o atraente para os outros. Entretanto, pode ser importante agir com critério em situações sociais. Há possibilidade de enfrentar desafios em conversas sobre assuntos sensíveis, devido a uma tensão entre a Lua, Plutão e Mercúrio.
21/01 a 18/02
Pode ser um bom momento para focar no próprio mundo interior. Há chance de um encontro com necessidades íntimas, que podem gerar ações de autocuidado, enquanto transita pela área familiar. Tente não ficar remoendo as frustrações passadas e encare os desafios como oportunidades de desenvolvimento pessoal.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que suas emoções estão à flor da pele. Isto, junto com um potencial aumento na sua capacidade de comunicação, sugere a necessidade de cautela para não se expor demais. Preste atenção no impacto das suas palavras e use-as de forma responsável, pois elas têm mais peso agora.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, terá consciência da necessidade da regeneração da matéria, para que haja o aumento da espiritualidade. Sentirá amor altruísta por todos os homens da Terra, que considera como filhos de Deus. Fará curas excepcionais através da impostação das mãos ou mesmo mentalmente, através de orações ou emanações de pensamentos positivos.
O ANJO
Santa Bibiana, cujo nome significa "mulher viva" ou "cheia de vida", é uma santa venerada na tradição cristã católica. Segundo a tradição, Bibiana era uma jovem cristã romana de uma família nobre. Seus pais foram martirizados por sua fé em Cristo, e ela mesma foi submetida a várias formas de tortura e pressão para renunciar ao cristianismo. Conta-se que Bibiana resistiu firmemente, permanecendo fiel a suas convicções religiosas. Sua história remonta ao período da perseguição aos cristãos durante o reinado do imperador romano Juliano no século IV. Santa Bibiana é considerada um exemplo de coragem e fidelidade em face da perseguição. Sua história inspira os fiéis a permanecerem firmes em sua fé.