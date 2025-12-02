Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça, 2 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um dia focado nas questões práticas e financeiras, graças à passagem da Lua pela sua área material. Ainda assim, a tensão entre este astro e Plutão e Mercúrio sugere a necessidade de pensar antes de tomar decisões e evitar impulsos. Lide racionalmente com os desafios.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica uma tendência à expressividade emocional. O reconhecimento de suas necessidades imediatas é importante, mas é possível que haja algum desafio ao expor ideias e sentimentos com clareza. Mercúrio e Plutão sugerem que um discurso ponderado e objetivo pode ajudar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para uma autoanálise profunda. Com a Lua passando pela área de crise, você tem a chance de resolver antigas questões emocionais. No entanto, evite alimentar ressentimentos e obsessões. Lidar com esses sentimentos pode ser desafiador.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu indica que as relações afetivas e conexões virtuais possam proporcionar conforto nesta terça-feira. No entanto, com a tensão entre Lua, Plutão e Mercúrio, há chances de conflitos de opiniões e disputas de poder. Neste contexto, pode ser um bom momento para se proteger de uma excessiva exposição social.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que terça-feira pode ser um dia de foco na carreira, com chances de se dedicar com afinco a tarefas e projetos. No entanto, é importante evitar disputas de poder e ganância, que podem prejudicar sua posição no ambiente de trabalho, principalmente pelo clima tenso com Plutão e Mercúrio.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um estímulo para ampliar seus interesses, seja por estudo ou experiências que contribuam para seu crescimento profissional. No entanto, é importante evitar uma postura rígida, ajustando suas crenças conforme necessário.

Libra 23/09 a 22/10 O céu indica uma intensificação nas emoções com a Lua na área íntima. Destaque para o entendimento profundo de questões importantes e conexões com pessoas. Fique atento para não alimentar obsessões ou buscar controle excessivo nos relacionamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um dia de maior empatia e vontade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Contudo, há chance de desafios na comunicação, principalmente na escolha das palavras que podem dar margem a desentendimentos. Atenção redobrada!

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um aumento na busca por bem-estar diário, com oportunidades para atividades que promovam equilíbrio entre corpo, mente e coração na área de rotinas e saúde. No entanto, a resistência em sair da zona de conforto pode criar dificuldades para enfrentar desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica um dia jovial e criativo, tornando-o atraente para os outros. Entretanto, pode ser importante agir com critério em situações sociais. Há possibilidade de enfrentar desafios em conversas sobre assuntos sensíveis, devido a uma tensão entre a Lua, Plutão e Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 Pode ser um bom momento para focar no próprio mundo interior. Há chance de um encontro com necessidades íntimas, que podem gerar ações de autocuidado, enquanto transita pela área familiar. Tente não ficar remoendo as frustrações passadas e encare os desafios como oportunidades de desenvolvimento pessoal.