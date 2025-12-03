Confira a programação cultural desta quarta-feira, 3 de dezembro

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quarta-feira, 3, o espetáculo "Gato Preto", do coletivo intercultural e multilinguagem Trama de Gato. A obra aborda um personagem em seu processo de degeneração psíquica em um percurso que vai da empatia ao crime. Em uma trama vertiginosa com seu gato, ele o enforca e o cega. Seu estado maníaco se transforma em ódio a tudo e a todos, comprometendo o próprio ambiente doméstico. O espetáculo estreou em agosto.
Patinação no Gelo
Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação no gelo do shopping Iguatemi Bosque segue aberta. A pista vale para público a partir de 5 anos. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar um par de meias.
Mostra Sinergia
Começa nesta quarta-feira, 3, a Mostra Sinergia. O evento apresenta artistas cearenses que desenvolvem trabalhos a partir das relações entre arte e tecnologia. São encontradas obras imersivas, interativas, instalação sonora e performances. Às 17 horas, ocorre na sala imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará o projeto "Criar sobre presenças: um gesto político e poético".
Papai Noel
Segue aberta a terceira edição do projeto Casa Encantada do Papai Noel. O espaço tem formato interativo e temático e promove uma imersão ao universo do Natal. A casa é cenário de um teatro musical interpretado e guiado por quatro duendes que, por meio de um tour, mostram cada cômodo da casa do bom velhinho. São mais de mil metros quadrados com cenários inéditos e ativações especiais.
Single
A banda Drama Machine, projeto instrumental do músico e produtor Caio Castelo (foto), lança seu single de estreia nesta quarta-feira, 3. A faixa é intitulada "Distração 7" e é lançada na véspera do show que a banda fará no Festival Elos. Drama Machine visa reunir músicos e formações diversas em torno do repertório instrumental composto por Caio. O rock instrumental, base da identidade sonora do grupo, é atravessado por elementos do reggae e música eletrônica