Confira a programação cultural desta quarta-feira, 3 de dezembro

Foto: Camila de Almeida/Divulgação O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quarta-feira, 3, o espetáculo "Gato Preto", do coletivo intercultural e multilinguagem Trama de Gato

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quarta-feira, 3, o espetáculo "Gato Preto", do coletivo intercultural e multilinguagem Trama de Gato. A obra aborda um personagem em seu processo de degeneração psíquica em um percurso que vai da empatia ao crime. Em uma trama vertiginosa com seu gato, ele o enforca e o cega. Seu estado maníaco se transforma em ódio a tudo e a todos, comprometendo o próprio ambiente doméstico. O espetáculo estreou em agosto.

Quando: quarta-feira, 3, às 19h30min

quarta-feira, 3, às 19h30min Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada); vendas no Sympla



Patinação no Gelo

Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação no gelo do shopping Iguatemi Bosque segue aberta. A pista vale para público a partir de 5 anos. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar um par de meias.

Quando: segunda a sexta-feira, das 10h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas

segunda a sexta-feira, das 10h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 80 (uma hora) e R$ 65 (30 minutos); R$ 40 (trenó para crianças de 2 a 4 anos); R$ 15 (par de meias personalizadas); vendas no Sympla



Mostra Sinergia

Começa nesta quarta-feira, 3, a Mostra Sinergia. O evento apresenta artistas cearenses que desenvolvem trabalhos a partir das relações entre arte e tecnologia. São encontradas obras imersivas, interativas, instalação sonora e performances. Às 17 horas, ocorre na sala imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará o projeto "Criar sobre presenças: um gesto político e poético".

Quando: quarta-feira, 3, às 17 horas

quarta-feira, 3, às 17 horas Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Mais informações: @mis_ceara no Instagram



Papai Noel

Segue aberta a terceira edição do projeto Casa Encantada do Papai Noel. O espaço tem formato interativo e temático e promove uma imersão ao universo do Natal. A casa é cenário de um teatro musical interpretado e guiado por quatro duendes que, por meio de um tour, mostram cada cômodo da casa do bom velhinho. São mais de mil metros quadrados com cenários inéditos e ativações especiais.

Quando: terça-feira a sábado, das 14h às 22 horas; domingo, das 14h às 21 horas; visitação até 6 de janeiro

terça-feira a sábado, das 14h às 22 horas; domingo, das 14h às 21 horas; visitação até 6 de janeiro Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas em acasaencantadaoficial.com.br



Single

A banda Drama Machine, projeto instrumental do músico e produtor Caio Castelo (foto), lança seu single de estreia nesta quarta-feira, 3. A faixa é intitulada "Distração 7" e é lançada na véspera do show que a banda fará no Festival Elos. Drama Machine visa reunir músicos e formações diversas em torno do repertório instrumental composto por Caio. O rock instrumental, base da identidade sonora do grupo, é atravessado por elementos do reggae e música eletrônica