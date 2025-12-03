Kátia Freitas: a voz cearense que orgulha a música local

Foto: Larissa Freitas/ Divulgação Cantora cearense celebra 30 anos de carreira com show

Por que escrever sobre Kátia Freitas? Porque ela vem celebrando seus 30 anos de carreira. Foi em 1995 que chegou às lojas o disco "K", uma mistura rock, pop, MPB, Nordeste, Brasil, mundo. A efeméride veio com exposição de fotos e memórias - de curtíssima temporada - no Banco do Nordeste Cultural, antigo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), e shows temáticos.

E por que relembrar Kátia Freitas? Porque sua música foi curta, apenas dois discos. Após "K", veio "Próximo" (2002) com muita expectativa após o estouro do primeiro.

Mas por que relembrar Kátia Freitas mesmo? Porque ela faz parte de uma geração que conseguiu registrar sua obra e apresentá-la em espaços como CCBNB (quando ao lado da Praça Murilo Borges), Feira da Música, Dragão do Mar, Cais Bar. Relembrar sua trajetória é, portanto, relembrar uma época em que o Ceará se comemorava mais.

Mas por que celebrar Kátia Freitas? Em primeiro plano, porque é uma cantora incrível, impactante, com domínio de palco, voz e mensagem. Nesta quarta-feira, 3, ela realiza mais uma sessão de show celebrativo aos 30 anos de carreira, no atual Banco do Nordeste Cultural.

Em segundo plano, porque Kátia é um ser humano incrível, amoroso, delicado. Por que ouvir Kátia? Porque sua música atravessou esses 30 anos como uma cápsula do tempo. (Marcos Sampaio)





Show Kátia Freitas - K 30 anos

Quando: quarta-feira, 3, às 20 horas

quarta-feira, 3, às 20 horas Onde: Banco do Nordeste Cultural (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Banco do Nordeste Cultural (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



