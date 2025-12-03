Kátia Freitas: a voz cearense que orgulha a música local

Por que escrever sobre Kátia Freitas? Porque ela vem celebrando seus 30 anos de carreira. Foi em 1995 que chegou às lojas o disco "K", uma mistura rock, pop, MPB, Nordeste, Brasil, mundo. A efeméride veio com exposição de fotos e memórias - de curtíssima temporada - no Banco do Nordeste Cultural, antigo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), e shows temáticos.
E por que relembrar Kátia Freitas? Porque sua música foi curta, apenas dois discos. Após "K", veio "Próximo" (2002) com muita expectativa após o estouro do primeiro.
Mas por que relembrar Kátia Freitas mesmo? Porque ela faz parte de uma geração que conseguiu registrar sua obra e apresentá-la em espaços como CCBNB (quando ao lado da Praça Murilo Borges), Feira da Música, Dragão do Mar, Cais Bar. Relembrar sua trajetória é, portanto, relembrar uma época em que o Ceará se comemorava mais.
Mas por que celebrar Kátia Freitas? Em primeiro plano, porque é uma cantora incrível, impactante, com domínio de palco, voz e mensagem. Nesta quarta-feira, 3, ela realiza mais uma sessão de show celebrativo aos 30 anos de carreira, no atual Banco do Nordeste Cultural.
Em segundo plano, porque Kátia é um ser humano incrível, amoroso, delicado. Por que ouvir Kátia? Porque sua música atravessou esses 30 anos como uma cápsula do tempo. (Marcos Sampaio)
Show Kátia Freitas - K 30 anos