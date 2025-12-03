O SANTO São Francisco Xavier

Francisco Xavier nasceu no castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. Em 1525, com 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, que também estudava no Colégio de Santa Bárbara. Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias. Fez um trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Francisco conseguiu avançar para outras regiões. Chegou em Malaca e às Ilhas do Moro, sem se preocupar com qualquer perigo, pois confiava em Deus.