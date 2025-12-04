Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 4 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a Lua Cheia sugere um momento de desconexão com opiniões externas, que pode gerar desacordos. É provável que você se sinta confuso nas suas crenças, sendo necessário fazer ajustes. Pode ser uma boa ideia tirar um tempo para si e recuperar o equilíbrio.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que a Lua Cheia pode levar a gastos exagerados. O momento pede responsabilidade na gestão cotidiana da vida e nos recursos financeiros. Fique atento e evite imprudências, é preferível pecar pelo excesso de zelo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica emoções intensas nas relações interpessoais devido à Lua Cheia e seu posicionamento com Vênus, Sol e Marte. A dificuldade para chegar a acordos pode ser maior hoje, então tente reforçar as afinidades e não deixe que o ego tome a frente.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma quinta-feira com emoções intensas e certa nostalgia. Isso pode comprometer a conexão com o presente. Pode ser um bom momento para ter maturidade emocional, apesar das dificuldades. Evite tomar decisões importantes nesse período.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica um momento de possíveis desconfortos em relação ao ambiente coletivo, com possíveis desentendimentos e aumento da sensibilidade pessoal. Pode ser um bom momento para diminuir um pouco sua exposição social, incluindo o uso das redes sociais, e se recolher para preservar sua intimidade e cuidar de seu bem-estar.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica desafios emocionais na rotina diária, especialmente nas áreas profissional e familiar. Pode ser um bom momento para aliviar a sobrecarga e prestar atenção às prioridades. Há chance de sua capacidade empreendedora ser testada por uma jornada emocional complexa.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que emoções podem estar mais intensas, com a Lua Cheia na área espiritual em oposição a Vênus, Sol e Marte. Há possibilidade de drama excessivo nas conversas e acordos, então é um bom momento para manter o equilíbrio e buscar a paz mesmo em meio a diferenças.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que essa quinta-feira, pode ser um momento de desafios ao tentar concretizar suas ideias, o que pode refletir na autoconfiança. Há chance de um ciclo negativo surgir, especialmente nas suas áreas íntimas, como apontam a Lua Cheia, Vênus, Sol e Marte. Não deixe que inseguranças aumentem, nem permita reações exageradas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia emocionalmente instável nas relações interpessoais. Há chances de sentir insatisfações, mas pode ser um bom momento para observar e ouvir para melhor compreender o ambiente.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Signo de Capricórnio, o céu desta quinta-feira indica possíveis dramas sentimentais, já que a Lua Cheia se opõe a Vênus, Sol e Marte na área das rotinas. Isso pode interferir na rotina do dia a dia. Mantenha o foco na imunidade e não hesite em se manter na sua zona de conforto. Rotinas saudáveis são valiosas agora, e lembre-se, os desafios são uma parte natural da vida.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu sinaliza um momento delicado para o signo de Aquário na esfera social. A Lua Cheia oposta a Vênus, Sol e Marte pode trazer à tona incompatibilidades para as interações online e o convívio social. Será um bom momento para permanecer mais reservado, especialmente se ambientes emocionalmente desconfortáveis ameaçam trazer à tona suas vulnerabilidades.