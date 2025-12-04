Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Cadu Fernandes/Divulgação Sertanejos Jorge e Mateus trazem para Fortaleza a turnê "Único"; show acontecem em dezembro no Colosso

A dupla sertaneja Jorge & Mateus desembarca em Fortaleza com a turnê de 20 anos de carreira. Os cantores goianos são conhecidos por diversos sucessos, como "Duas Metades", "Os Anjos Cantam", "Logo Eu". O show na Capital terá partições especiais de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.

Quando: sábado, 6, às 19 horas

sábado, 6, às 19 horas Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto: a partir de R$ 290

a partir de R$ 290 Vendas: Q2 Ingressos

Imagem em foco

Nesta quinta-feira, 4, às 16 horas, o Museu da Imagem e do Som inaugura a exposição "Turbilhão", que reúne fotografias de artistas brasileiros dos anos 1950 e 1960. Com 47 trabalhos de 30 fotógrafos, a mostra traz imagens de Chico Albuquerque, Geraldo de Barros, Gaspar Gasparian, Eduardo Salvatore, Marcel Giró e José Oiticica Filho, além de anônimos e amadores

Quando: quinta-feira, 4, às 16 horas

quinta-feira, 4, às 16 horas Visitação: de quarta-feira a quinta-feira, das 10h às 17h30min; sexta-feira e sábado, das 13h às 19h30min; domingo, das 10h às 17h30min

de quarta-feira a quinta-feira, das 10h às 17h30min; sexta-feira e sábado, das 13h às 19h30min; domingo, das 10h às 17h30min Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Concerto

A Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe, neste sábado, 6, uma nova edição do Natal dos Sonhos, evento musical gratuito que deve emocionar todas as idades. O momento contará com apresentações da Camerata de Cordas da UFC, Coral do Ceará Natal de Luz, Coral Infantil Senhora de Fátima e da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra.

Quando: sábado, 6, das 17h às 21 horas

sábado, 6, das 17h às 21 horas Onde: Reitoria da UFC (av. da Universidade, 2853 - Benfica)

Reitoria da UFC (av. da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito





Aniversário

O Grupo Na Quebrada do Coco comemora aniversário de 10 anos neste sábado, 6, no Ponto de Cultura Ajeum de Oyá. O momento vai reunir brincantes, familiares e nomes importantes para a trajetória, como Mestre Adriano Kanu, Daniel Leão e Kadu Lopes. Criado em 2015, o grupo se propõe a difundir o coco de roda com ações educativas.

Quando: sábado, 6, às 19h30min

sábado, 6, às 19h30min Onde: Ponto de Cultura Ajeum de Oyá (av. da Universidade, 2327 - Benfica)

Ponto de Cultura Ajeum de Oyá (av. da Universidade, 2327 - Benfica) Gratuito



Mais leitura

A 2ª edição do Projeto "Lê Pra Mim?" será realizada na Caixa Cultural Fortaleza. Levando leitura para crianças por todo o Brasil, o projeto chega à Capital com a proposta de incentivar hábito da leitura na infância a partir de encontros com nomes de destaque na arte e entretenimento do País. Aberto ao público, o evento contará com participações de Denis Lacerda, Renata Saldanha (foto), Waldonys e mais.

Quando: de quinta-feira, 4, a sábado, 6; sessões às 10h e às 14 horas

de quinta-feira, 4, a sábado, 6; sessões às 10h e às 14 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza

Caixa Cultural Fortaleza Programação e mais infos: @caixaculturalfortaleza

@caixaculturalfortaleza Gratuito





Show inédito

A banda soteropolitana Tangolo Mangos desembarca em Fortaleza para a primeira passagem na Cidade nesta quinta-feira, 4, com show no Hifive Discos. Fundado em 2019, o grupo formado por Bruno Fechine (guitarra e percussão), Felipe Vaqueiro (voz, guitarra, violão e bandolim), João Antônio Dourado (bateria), João Denovaro (voz e baixo) e Pedro Viana (voz e guitarra) mescla os estilos regional, rock e MPB.

Quando: quinta-feira, 4, às 21h40min

quinta-feira, 4, às 21h40min Onde: Hifive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hifive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 25

R$ 25 Vendas: ShotGun



Cinema

Tem início nesta quinta-feira, 4, o Festival de Cinema do Brics, realizado pelo Ministério da Cultura (MinC). Realizado no Cinema do Dragão do Mar, será exibido o filme "Morte e Vida Madalena" (foto), de Guto Parente, às 19 horas. Os ingressos vão estar disponíveis no Sympla a partir das 10h da data de realização do evento.