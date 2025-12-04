Temporada de teatro: peças em cartaz em Fortaleza neste fim de semana

Foto: Divulgação/Caio Lírio A cantora Larissa Luz faz parte do elenco do musical "Torto Arado"

Neste fim de semana, Fortaleza conta com programações de teatro em diferentes espaços culturais da cidade. De “Torto Arado” a “Cinderela”, os espetáculos variam entre gênero e temáticas, contando histórias ligadas a temas como amor e solidão.

Entre sexta-feira e domingo, o musical "Torto Arado", adaptação do romance best-seller de Itamar Vieira Junior, faz quatro sessões no Cineteatro São Luiz.

A história se passa no sertão baiano e se desenrola a partir do momento em que as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma faca na mala guardada sob a cama da avó.

Já "Cinderela", em cartaz nos fins de semana de novembro, encerra a temporada no sábado, 6. O conto de fadas sobre a moça que viveu subjada pela madrasta e suas filhas até ser convidada para uma festa no palácio real ganha os palcos do Teatro Nadir Papi Saboya.

No Teatro da Praia, a peça "A Casa Verde" narra os desenvolvimentos da demolição da escola abandonada onde moravam alguns filhotes de insetos. Eles buscam abrigo na misteriosa Casa Verde, mas acabam sendo mal recebidos.

Na montagem "Noiva de Ninguém", encenado no Theatro José de Alencar, uma mulher sacrifica sua prórpia identidade para viver um amor impossível. A trama acompanha sua trajetória de desilusão e de reencontro consigo mesma.

Já o espetáculo de comédia romântica "Que Coincidência é o Amor" conta a história de Antônio Bernardo e Ana Beatriz. Na trama, os dois nasceram no mesmo dia, na mesma hora e na mesma maternidade, mas só se encontram quando um cometa gigante passa perto da Terra.

Espetáculos neste fim de semana

Torto Arado

Quando: sexta-feira, 5, às 20 horas; sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas

sexta-feira, 5, às 20 horas; sábado, 6, às 16h e às 20 horas; domingo, 7, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: entre R$ 20 e R$ 120 via Sympla

Cinderela

Quando: sábado, 6, às 17 horas

sábado, 6, às 17 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) via Sympla

A Casa Verde

Quando: sábado e domingo, 6 e 7, às 18 horas

sábado e domingo, 6 e 7, às 18 horas Onde: Teatro da Praia (Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) via Sympla

Que Coincidência é o Amor

Quando: sábado, 6, às 20 horas

sábado, 6, às 20 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) via Sympla

Noiva de Ninguém