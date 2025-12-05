Bacalhau às Natas

Ingredientes
(serve 4 pessoas)
- 500g de bacalhau dessalgado em lascas
- 500g de batatas em cubos
- 1 cebola grande em
fatias finas
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa
de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500ml de leite quente
- 200ml de creme de leite fresco
- Azeite quanto baste
- Noz-moscada ralada na hora
- Sal e pimenta-do-reino
- Queijo parmesão ralado para gratinar
Modo de Preparo
1. Preparar as batatas
Frite ou asse os cubos de batata até dourar levemente. Reserve.
2. Refogar o bacalhau
Em uma frigideira, aqueça azeite, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o bacalhau já dessalgado e desfiado em lascas grandes. Refogue por alguns minutos.
3. Fazer o molho branco (base das natas)
Em outra panela:
- Derreta a manteiga
- Adicione a farinha e mexa por 1 minuto (roux claro)
- Acrescente o leite quente aos poucos
- Misture até engrossar
- Finalize com o creme de leite e noz-moscada
- Acerte sal e pimenta
4. Montagem
Em uma travessa:
- Misture batatas refogado de bacalhau
- Cubra com o molho de natas
- Salpique parmesão
5. Gratinar
Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 20 minutos,
ou até dourar.
Frase final:
"O Natal é feito de memórias e sabores. E poucas receitas carregam tanta história à mesa quanto o bacalhau. Que este ano possamos dar uma pausa no óbvio e valorizar tradições que atravessam gerações".