Bacalhau às Natas
Bacalhau às Natas

Ingredientes
(serve 4 pessoas)

- 500g de bacalhau dessalgado em lascas

- 500g de batatas em cubos

- 1 cebola grande em
fatias finas

- 3 dentes de alho picados

- 2 colheres de sopa
de manteiga

- 2 colheres de sopa de farinha de trigo

- 500ml de leite quente

- 200ml de creme de leite fresco

- Azeite quanto baste

- Noz-moscada ralada na hora

- Sal e pimenta-do-reino

- Queijo parmesão ralado para gratinar

Modo de Preparo

1. Preparar as batatas

Frite ou asse os cubos de batata até dourar levemente. Reserve.

2. Refogar o bacalhau

Em uma frigideira, aqueça azeite, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o bacalhau já dessalgado e desfiado em lascas grandes. Refogue por alguns minutos.

3. Fazer o molho branco (base das natas)

Em outra panela:

- Derreta a manteiga

- Adicione a farinha e mexa por 1 minuto (roux claro)

- Acrescente o leite quente aos poucos

- Misture até engrossar

- Finalize com o creme de leite e noz-moscada

- Acerte sal e pimenta

4. Montagem

Em uma travessa:

- Misture batatas refogado de bacalhau

- Cubra com o molho de natas

- Salpique parmesão

5. Gratinar

Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 20 minutos,
ou até dourar.

Frase final:

"O Natal é feito de memórias e sabores. E poucas receitas carregam tanta história à mesa quanto o bacalhau. Que este ano possamos dar uma pausa no óbvio e valorizar tradições que atravessam gerações".

