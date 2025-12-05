Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 5 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a sexta-feira pede cautela nas interações. Com a Lua Cheia oposta ao Sol e Marte na área da comunicação, há maior chance de discussões e atritos. Portanto, é um bom momento para exercitar a paciência e a diplomacia.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de oscilações financeiras por conta de gastos impensados e desejos imediatos, principalmente com a Lua em oposição ao Sol e Marte na área material. Pode ser um bom momento para cultivar cautela nos investimentos e buscar equilíbrio interior para estabilizar a situação.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu sinaliza desafios para o signo de Gêmeos hoje, especialmente na área dos relacionamentos. Há chance de conflitos, ligados a disputas. Pode ser um bom momento para se dedicar a causas que envolvam terceiros, mas lembre-se de estabelecer limites para não se esgotar.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um possível momento de turbulência nas decisões, devido à Lua Cheia na área de crises em discordância com Sol e Marte. Mas este pode ser um bom momento para encarar inseguranças com coragem, assumindo direção sobre a sua vida.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, a Lua Cheia na área das amizades indica tensão nas relações sociais por divergências de interesses. Pode ser um bom momento para exercer diplomacia e escolher bem suas companhias, visando recuperar a paz.

Virgem 23/08 a 22/09 O signo de Virgem pode enfrentar alguns conflitos com a Lua Cheia na área do trabalho em posição oposta ao Sol e Marte. A dica é buscar flexibilidade e se adaptação ao invés de adotar uma postura defensiva. Lembre-se, defender seus interesses é importante, mas a maneira como você age faz toda a diferença.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um desequilíbrio emocional nesta sexta-feira, com possíveis desafios na sua capacidade de comunicação. A Lua Cheia, interagindo de forma tensa com Sol e Marte, pode levá-lo a agir com arrogância ou expor suas fragilidades. Esteja atento à imagem que projeta nos grupos de interesse.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que as finanças continuam sendo um desafio. O dia pode exigir maior autocontrole na gestão diária e frente a possíveis imprevistos. A impulsividade pode ser um obstáculo na tomada de decisões, sugerindo cautela para evitar prejuízos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a Lua Cheia na área dos relacionamentos indica a busca por uma convivência mais pacífica com todos ao redor. Da família ao trabalho, este pode ser um bom momento para moderar a impulsividade diante de desafios, evitando conflitos desnecessários.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica que com a Lua Cheia na área das rotinas e saúde, pode ser um bom momento para priorizar a organização do dia a dia. Há chances de estresse devido à tensão entre a Lua e Sol e Marte, que pode impactar no bem-estar pessoal. Considere agir de maneira moderada para evitar possíveis imprevistos de saúde.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, a Lua em sua fase cheia indica um instinto de imediatismo na direção de desejos, o que pode fazer com que tarefas importantes sejam esquecidas. Também sugere excesso de competitividade que pode ser prejudicial para relações sociais. Lembre-se sempre de equilibrar o individual e o coletivo.