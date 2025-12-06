Cartografia do Lazer: um roteiro pelos karaokês de Fortaleza

Foto: Aurelio Alves De Vóisse - Bar & Karaokê é dedicado ao serviço de karaokê para seus clientes e funciona de terça-feira a domingo

O Ceará é nacionalmente conhecido por grandes ícones da música, como Fagner, Belchior, Amelinha, Ednardo e até os mais recentes Matuê, Wesley Safadão, Nattan e Felipe Amorim. Chamado de “Terra da Luz”, o Estado brilha por sua criatividade e cultura, que inclui os cenários para quem ama soltar a voz: os karaokês.

Espalhados pelas diversas regionais da Cidade, esses espaços são muito mais do que um palco com microfone livre. São pontos de encontro onde a música se mistura ao riso solto, a voz e ao sabor de um bom petisco. Eles são os lugares perfeitos para reunir amigos, celebrar datas e até paquerar com quem compartilha do mesmo gosto musical.

Em Fortaleza, os karaokês são conhecidos como espaços para cantar livremente. Não importa a afinação, basta apenas coragem e vontade de expandir o show solo para fora do chuveiro de casa.



De Vóisse Bar

Se a intenção é se juntar com os amigos para soltar a voz, a dica é conhecer o De Vóisse Bar & Karaokê, localizado no bairro Benfica. O espaço é ocupado predominantemente por jovens e universitários e funciona de terça-feira a domingo, aberto exclusivamente com karaokê em ambiente climatizado. Do heavy metal ao forró “das antigas”, todos os ritmos têm espaço no palco do local.

Rua dos Pracinhas, 937 - Benfica, Fortaleza Mais informações: @devoisse no Instagram e pelo telefone (85) 99752-7050

Budega do Raul

Localizada no coração da Cidade Funcionários, a Budega do Raul disponibiliza karaokê todas as quintas-feiras. A programação reúne grande público, que “dá a vida” para vencer as batalhas de canto, avaliadas com as notas “bitcraul”. As melhores performances são premiadas com ingressos para shows da Cidade e shots de bebida.

Av. Desembargador Gonzaga, 511 - Cidade dos Funcionários Mais informações: @budegadoraul no Instagram e pelo telefone (85) 99112-7284

Art Visual Bar

Às quintas-feiras, das 19h à 1 hora, o Art Visual Bar abre espaço para o karaokê, convidando o público a cantar e se divertir. Desde 1999, o estabelecimento é um dos destaques de entretenimento e gastronomia no Conjunto Ceará. Além do karaokê, a casa também promove diversas atrações musicais com repertórios de artistas nacionais.

Rua 541 D, 212, Conjunto Ceará Mais informações: @artvisualbar no Instagram e pelo telefone (85) 99697-9074

Bar Rock 80

No bairro Parquelândia, o Bar Rock 80 se destaca por sua proposta temática e pelo engajamento do público durante a programação. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, o local reserva um ambiente especial para o karaokê, reunindo quem gosta de cantar e celebrar.

Mais informações: @barrock80 no Instagram e pelo telefone (85) 99969-5260

Z.Y.B

Inaugurado há apenas dois anos, na Aldeota, o bar karaokê Z.Y.B mudou a perspectiva dos karaokês já consolidados na Cidade. Ele nasceu inspirado nos famosos bares paulistas, é repleto de luzes coloridas, fumaça de show e funciona sob reserva. O espaço é dividido por meio de sofás, que acomodam cada grupo com mais conforto.

Rua Maria Tomásia, 194 - Aldeota Mais informações: @zybkaraoke no Instagram e pelo telefone (85) 99662-5749

Tipo 1 Bar

No José Walter, o Tipo 1 Bar virou ponto certo para quem gosta de animação: é só chegar nas quinta-feiras para soltar a voz e se divertir. Se a ideia for apenas curtir, o local também recebe bandas e artistas que fazem o rock ganhar corpo e vibração na casa.

Av. João de Araújo Lima, 761 - Pref. José Walter Mais informações: @tipo_1_bar no Instagram e pelo telefone (85) 98560-6087





