Cartografia do Lazer

Quais ambientes podem ser acessados por fortalezenses e turistas em busca de lazer? Para além de teatros, museus e cinemas, a Cidade, sua população e seus visitantes demandam locais onde é possível encontrar diversão, boa comida, alegria, compras e outros eixos de entretenimento. Por isso, o Vida&Arte publica um mapa dobrável com roteiro por karaokês em Fortaleza. Seguindo a dobradura do jornal, você deve fechar a página para, em seguida, ser surpreendido por um mapa que levará você até as melhores opções da Cidade.