Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 6 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o sábado é dia de conexão profunda com o interior e busca de sentido em experiências. O céu indica o acolhimento da fé, solidariedade e a valorização dos afetos e raízes culturais. A Lua na área familiar sugere um bom momento para um diálogo equilibrado e sereno.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que a autoestima possa se elevar com a conjunção do Sol, Vênus e Marte na área íntima, refletindo positivamente nos laços afetivos que tendem a se aprofundar. A comunicação pode gerar mais entendimento sobre necessidades comuns, já que a Lua passa pela casa das ideias em harmonia com Mercúrio.
21/05 a 20/06
No sábado, o signo de Gêmeos pode vivenciar um momento de envolvimento emocional nos relacionamentos e alinhamento em prol de metas comuns. A harmonia do Sol, Vênus e Marte na área oposta sugere essa dinâmica. O diálogo franco e ações práticas podem ajudar a superar eventuais obstáculos, impulsionados pela sintonia entre Lua e Mercúrio na área material.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado onde as tarefas do dia a dia podem ser vividas de forma agradavelmente ativa. Com Sol, Vênus e Marte incrementando essa dinâmica, a interação humana é frequentemente favorecida. Aproveitar momentos de lazer em meio à rotina, especialmente os que estimulam o intelecto, pode ser uma boa, com a Lua harmonizando com Mercúrio.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o sábado promete realce no carisma com a presença do Sol, Vênus e Marte na esfera social. Há uma grande chance de atrair boas companhias, mas é importante ter bom senso ao compartilhar detalhes da vida pessoal. A Lua na área de crise sinaliza que preservar a intimidade pode ser uma boa estratégia.
23/08 a 22/09
Para quem é do signo de Virgem, o sábado aponta para um clima harmonioso em casa, repleto de carinho e unidade, com a presença do Sol ao lado de Vênus e Marte na área doméstica. Ao mesmo tempo, a Lua estimula a abertura para o diálogo na esfera das amizades, fortalecendo ainda mais esse quadro favorável.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um dia de pensamentos dinâmicos e otimistas, impulsionados pela conexão entre Sol, Vênus e Marte na área das ideias. Essa energia positiva pode deixá-lo confiante na comunicação e estimular a união em prol de interesses coletivos. Com a Lua na área do trabalho em harmonia com Mercúrio, é um bom momento para planejar ações, visando a resultados concretos.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica hoje um aumento na busca por prosperidade, com conquistas que elevam o contentamento. Realizações vão além do tangível e englobam valores mais profundos da vida. Com a Lua na área espiritual em harmonia com Mercúrio, pode ser um bom momento para ampliar o sentido de vida.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado é um dia propício para a autoconfiança. O céu indica que a conjunção do Sol com Vênus e Marte pode impulsionar sua autoestima. Além disso, há chance de buscar a cumplicidade nas relações, já que a Lua na área íntima se encontra com Mercúrio. Boa oportunidade para ser assertivo e investir nos laços íntimos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio neste sábado, o céu indica uma oportunidade de usar a força interior para superar desafios, principalmente os que mexem com seu equilíbrio emocional, graças ao Sol, Vênus e Marte. Além disso, pode ser um bom momento para aprimorar parcerias através de trocas intelectuais, já que a Lua se harmoniza com Mercúrio.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica entusiasmo e solidariedade nas relações com grupos e em projetos coletivos graças ao Sol, Vênus e Marte. Pode ser um bom momento também para organizar a rotina de trabalho, com a Lua seguindo na área cotidiana, em harmonia com Mercúrio.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu sinaliza um momento positivo no trabalho, com a possibilidade de reconhecimento. Também pode ser um bom período para curtir momentos de lazer intelectual e fortalecer relações com amigos, com a harmonia entre Lua e Mercúrio.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tende a ter um comportamento íntegro. Será célebre por seu trabalho, conquistando a confiança da sociedade pelos serviços prestados. Sua influência será notada entre as pessoas mais famosas, conhecidas e poderosas, obtendo glória e prestígio entre elas. Utiliza ideias modernas e ações estratégicas, para aprimorar seu trabalho.
O SANTO
São Nicolau de Mira nasceu no ano 275 em Pátara, cidade marítima da Lícia, na Turquia meridional. Seus pais eram ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Com a morte do bispo de Mira, Nicolau foi eleito seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Historiadores relatam que, ao ser preso, por causa da perseguição dos cristãos, Nicolau foi torturado e condenado à morte, mas, felizmente, salvou-se em 325, pois foi publicado o edito de Milão que concedia a liberdade religiosa. São Nicolau de Mira faleceu em 343, na cidade de Mira, com fama de santidade. Após sua morte, seu túmulo se tornou um local de peregrinação.