Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 6 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o sábado é dia de conexão profunda com o interior e busca de sentido em experiências. O céu indica o acolhimento da fé, solidariedade e a valorização dos afetos e raízes culturais. A Lua na área familiar sugere um bom momento para um diálogo equilibrado e sereno.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que a autoestima possa se elevar com a conjunção do Sol, Vênus e Marte na área íntima, refletindo positivamente nos laços afetivos que tendem a se aprofundar. A comunicação pode gerar mais entendimento sobre necessidades comuns, já que a Lua passa pela casa das ideias em harmonia com Mercúrio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 No sábado, o signo de Gêmeos pode vivenciar um momento de envolvimento emocional nos relacionamentos e alinhamento em prol de metas comuns. A harmonia do Sol, Vênus e Marte na área oposta sugere essa dinâmica. O diálogo franco e ações práticas podem ajudar a superar eventuais obstáculos, impulsionados pela sintonia entre Lua e Mercúrio na área material.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado onde as tarefas do dia a dia podem ser vividas de forma agradavelmente ativa. Com Sol, Vênus e Marte incrementando essa dinâmica, a interação humana é frequentemente favorecida. Aproveitar momentos de lazer em meio à rotina, especialmente os que estimulam o intelecto, pode ser uma boa, com a Lua harmonizando com Mercúrio.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o sábado promete realce no carisma com a presença do Sol, Vênus e Marte na esfera social. Há uma grande chance de atrair boas companhias, mas é importante ter bom senso ao compartilhar detalhes da vida pessoal. A Lua na área de crise sinaliza que preservar a intimidade pode ser uma boa estratégia.

Virgem 23/08 a 22/09 Para quem é do signo de Virgem, o sábado aponta para um clima harmonioso em casa, repleto de carinho e unidade, com a presença do Sol ao lado de Vênus e Marte na área doméstica. Ao mesmo tempo, a Lua estimula a abertura para o diálogo na esfera das amizades, fortalecendo ainda mais esse quadro favorável.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um dia de pensamentos dinâmicos e otimistas, impulsionados pela conexão entre Sol, Vênus e Marte na área das ideias. Essa energia positiva pode deixá-lo confiante na comunicação e estimular a união em prol de interesses coletivos. Com a Lua na área do trabalho em harmonia com Mercúrio, é um bom momento para planejar ações, visando a resultados concretos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica hoje um aumento na busca por prosperidade, com conquistas que elevam o contentamento. Realizações vão além do tangível e englobam valores mais profundos da vida. Com a Lua na área espiritual em harmonia com Mercúrio, pode ser um bom momento para ampliar o sentido de vida.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o sábado é um dia propício para a autoconfiança. O céu indica que a conjunção do Sol com Vênus e Marte pode impulsionar sua autoestima. Além disso, há chance de buscar a cumplicidade nas relações, já que a Lua na área íntima se encontra com Mercúrio. Boa oportunidade para ser assertivo e investir nos laços íntimos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio neste sábado, o céu indica uma oportunidade de usar a força interior para superar desafios, principalmente os que mexem com seu equilíbrio emocional, graças ao Sol, Vênus e Marte. Além disso, pode ser um bom momento para aprimorar parcerias através de trocas intelectuais, já que a Lua se harmoniza com Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica entusiasmo e solidariedade nas relações com grupos e em projetos coletivos graças ao Sol, Vênus e Marte. Pode ser um bom momento também para organizar a rotina de trabalho, com a Lua seguindo na área cotidiana, em harmonia com Mercúrio.