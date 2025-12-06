Programe-se: confira a programação cultural deste sábado, 6 de dezembro (6/12)

Foto: Maria Magalhães/Divulgação Em entrevista exclusiva ao O POVO, Iza falou sobre o impacto da exposição pública da sua vida pessoal no trabalho; confira

Continua neste sábado, 6, a programação do Festival Elos com atrações gratuitas. O line-up é formado por Caiô e Outragalera, a partir das 18 horas; Juruviara, às 19 horas; Procurando Kalu, às 20h5min; Iza, às 21h5min; e Getúlio Abelha, às 22h25min. O evento ocorre em parceria com o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR).

Quando: sábado, 6, a partir das 18 horas

sábado, 6, a partir das 18 horas Onde: Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema)

Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema) Gratuito





Concerto Natalino

O Shopping RioMar Kennedy recebe o Concerto Natalino da Banda Sinfônica da Casa de Vovó Dedé. O repertório é composto por músicas nacionais e internacionais. A Casa de Vovó Dedé mantém há dois anos o grupo, formado por 39 jovens. O coletivo tem regência do maestro João Paulo Lopes e utiliza instrumentos de sopro e percussão para as apresentações.

Quando: sábado, 6, às 16 horas

sábado, 6, às 16 horas Onde: RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Porto de Memórias

O Minimuseu Firmeza recebe neste sábado, 6, o lançamento da exposição virtual e itinerante do projeto “Porto de Memórias - De Casa em Casa Exposição Virtual e Itinerante no Mondubim”. A ação é iniciativa do fotógrafo turco, radicado em Fortaleza, Emrah Kartal. O projeto resgata e celebra histórias dos moradores do bairro Mondubim. Há entrega de certificados aos jovens da comunidade participantes da formação em fotografia e audiovisual promovidas pela iniciativa.

Quando: sábado, 6, às 10 horas

Onde: Minimuseu Firmeza (Via Férrea, 259 - Mondubim)

Gratuito

Exposição virtual em portodememorias.com



Zé Ramalho

A Cervejaria Turatti da Varjota recebe show tributo a Zé Ramalho, apresentado por Walter Ramalho - ex-participante do "The Voice ". A partir das 17 horas, ele leva ao palco os maiores sucessos do ídolo, como "Chão de Giz". A apresentação propõe revisitar a obra de um dos principais nomes da música brasileira.