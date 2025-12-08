Previsão dos signos para esta segunda-feira, 8 de dezembro (8/12)

ÁRIES

A semana favorece a comunicação e discussões importantes, especialmente aquelas relacionadas a interesses coletivos. Pode ser um bom momento para repensar e ajustar acordos na área de relacionamentos, com a Lua indicando sua fase minguante. Procure valorizar experiências que tragam significado.

TOURO

Para o signo de Touro, o cenário astral indica um momento de reflexão para organizar e estruturar a rotina doméstica e profissional. Há uma clara indicação para focar em questões patrimoniais e aproveitar os momentos de introspecção para atividades intelectuais.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase em que a conexão com outras pessoas se torna vital para compreender melhor os acontecimentos e até a própria vida. Aproveite para incentivar os estudos em grupo, Mercúrio adentra a área dos relacionamentos.

CÂNCER

Para o signo de Câncer nesta segunda-feira, o céu sugere foco na rotina doméstica e harmonização dos interesses familiares. O planejamento do dia a dia se destaca com a presença de Mercúrio. Na vida amorosa, você poderá experimentar uma maior abertura emocional e maturidade em lidar com questões afetivas.

LEÃO

Para o signo de Leão, o céu indica uma conexão com necessidades pessoais, pedindo uma postura consciente pela defesa dos próprios interesses. Com a Lua passando pela área de comunicação, é provável que tenha um fortalecimento nas relações sociais especialmente sobre temas atuais.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, o céu indica desafios na área financeira. Há chance de reajustar e tomar medidas para se estruturar melhor. Com a entrada de Mercúrio na área familiar, pode ser um bom momento para dialogar mais com seus conviventes.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica que podem surgir aprendizados valiosos ao interagir em grupos. É uma oportunidade para melhorar sua postura e repensar estratégias. A área de comunicação se destaca com a entrada de Mercúrio, pedindo objetividade e racionalidade.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o céu indica uma semana de elevadas ambições e dedicação às demandas profissionais, desafiando o cotidiano. Um bom momento para aprimorar o planejamento financeiro, já que Mercúrio está ativo na área material.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica fortalecimento de ideais de vida e desejos de se conectar com amigos. Pode ser um bom momento para planejar com objetividade, graças à entrada de Mercúrio em seu signo.

CAPRICÓRNIO

No céu desta segunda-feira, o signo de Capricórnio pode ter suas habilidades de gestão enfatizadas e suas ambições fortalecidas. A Lua minguante aponta para desafios na área patrimonial e profissional. Com Mercúrio entrando na área de crise, é importante lidar com as adversidades de maneira objetiva.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, a semana indica uma maturação nos relacionamentos. O céu favorece diálogos e trocas intelectuais, portanto, é um bom momento para fazer acordos. Na área amorosa, a serenidade e a humildade podem fortalecer sua vida afetiva.

PEIXES

Para o signo de Peixes, a segunda-feira indica que pode ser o momento para aprimorar processos de trabalho e gerenciar recursos, embora revisões possam ser necessárias. A entrada de Mercúrio na área profissional favorece a articulação e a estimulação mental.





O anjo: Sealiah

Quem nasce sob esta influência será ligado a detalhes e sua casa poderá ser decorada com miniaturas, estatuetas ou quadros pequenos de muito bom gosto. Seu jardim terá vegetação abundante, abrigando pequenos animais. Terá sempre dinheiro para suas necessidades e a palavra crise não existirá em seu vocabulário. Dotado de cultura prodigiosa, compartilhará seus conhecimentos.





O Santo: Nossa Senhora da Imaculada Conceição

A base teológica para a Imaculada Conceição pode ser encontrada nas palavras do Anjo Gabriel durante a Anunciação, quando ele saudou Maria como "cheia de graça" (Lucas 1:28). A interpretação católica é que Maria foi agraciada por Deus com uma santidade única, sendo preservada do pecado original que afeta toda a humanidade desde Adão e Eva. A definição formal da doutrina ocorreu em 1854, pelo Papa Pio IX, através da bula "Ineffabilis Deus". Nesse documento, o Papa declarou solenemente que a Bem-Aventurada Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha de pecado original desde o primeiro instante de sua concepção.



