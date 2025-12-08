Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 8 de dezembro (8/12)

Foto: Rogério Rodrigues/Divulgação O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) promove até fevereiro de 2026 a exposição "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!"

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) promove até fevereiro de 2026 a exposição "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!". A mostra propõe imersão profunda na realidade, beleza e resistência das comunidades quilombolas cearenses pelas lentes do fotógrafo e pesquisador Rogério Rodrigues. A curadoria é da artista visual, pesquisadora e professora Cecília Calaça. O acervo reúne resultados de extenso trabalho de pesquisa e documentação que atravessou o Ceará durante 14 anos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 6 de fevereiro de 2026

Brechó

A Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) realiza até domingo, 14, o Brechó Segundo Ato. São mais de quatro mil peças disponíveis, entre roupas (adultas, infantis, masculinas e femininas), calçados e acessórios (bolsas, cintos, óculos e bijuterias). Os itens são vendidos por valores a partir de R$ 10 e 100% do lucro obtido será destinado à manutenção dos projetos e programas da Edisca.

Quando: até domingo, 14, das 13h às 22 horas

Twinless

O shopping Iguatemi Bosque exibe nesta segunda-feira, 8, o filme "Twinless - Um Gêmero a Menos". A comédia dramática apresenta a história de Roman. Abalado pela morte do irmão gêmeo, encontra no luto uma solidão que parece invencível. Ao se unir a um grupo de apoio para pessoas que perderam seus gêmeos, ele conhece Dennis e entre os dois nasce uma amizade intensa, inesperada e complexa.

Quando: segunda-feira, 8, às 18h40min e às 20h50min

