Conceição Evaristo participa de filme sobre Carolina Maria de Jesus

Foto: Marianna Viana/ Divulgação Escritoras interpretam moradoras do Canindé na adaptação de "Quarto de Despejo"

O filme “Carolina – Quarto de Despejo” ganhou um reforço simbólico em suas gravações no Rio de Janeiro: Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Fernanda Felisberto participaram das filmagens interpretando moradoras da comunidade que recorrem à ajuda de Carolina Maria de Jesus, vivida pela atriz Maria Gal.

A presença das três escritoras, reconhecidas por suas contribuições à literatura brasileira contemporânea, reforça a dimensão histórica e afetiva da obra.

A cena em que elas aparecem estabelece um diálogo direto com o clássico filme “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles.

Assim como Dora, personagem de Fernanda Montenegro, escrevia cartas para quem não sabia ler, Carolina realiza, no longa, o preenchimento de fichas de despejo para moradores do Canindé, gesto que evidencia sua função social dentro da comunidade e sua sensibilidade diante das injustiças que testemunhava.

A produção reúne um elenco numeroso, que inclui Raphael Logam, Clayton Nascimento, Liza Del Dala, Carla Cristina Cardoso, Ju Colombo, Caio Manhante, Jack Berraquero, Fabio Assunção, Alan Rocha, Thawan Lucas e outros nomes.

Dirigido por Jefferson De, o filme tem roteiro assinado por Maíra Oliveira e produção de Clélia Bessa.



Baseado no livro “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicado em 1960, o longa parte dos registros diários de Carolina Maria de Jesus, escritos com apenas dois anos de escolaridade formal.

Sua narrativa transformou o País ao expor - com força literária e sensibilidade - a fome, o racismo e a desigualdade vividos pela autora. A obra se tornou um fenômeno editorial, ultrapassando três milhões de exemplares vendidos e sendo traduzida para 14 idiomas.

Apesar do avanço nas filmagens, a produção ainda não tem data de estreia definida.