Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 10 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries nesta quarta-feira, o céu indica um dia voltado à busca por equilíbrio, principalmente frente a questões diárias que exigem sensatez. Cuidado para não gastar além do considerado adequado devido a questões emocionais.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o cenário astrológico indica uma fase social um pouco delicada, com potencial para emergência de discordâncias. Priorize um convívio harmonioso e evite excessos que podem resultar em consequências indesejadas.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, a harmonia em casa hoje pode ser um desafio. A pressão emocional é alta, então, busque autonomia e satisfação em suas vivências. Respeite a individualidade.
21/06 a 22/07
Para quem é de Câncer, o céu aponta um momento de desafios na comunicação, com possíveis oscilações emocionais nesta quarta-feira. Busque disciplinar o jeito que expressa seus sentimentos e ideias, lembrando sempre da sensatez ao se expor.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que um impulso por novidades pode levar a gastos elevados hoje. Aproveite a companhia de pessoas especiais sem a sensação de obrigação social.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para equilibrar desejos e obrigações, visando manter as demandas em dia. A Lua Minguante em seu signo causar uma tendência a evitar responsabilidades, manter o equilíbrio é fundamental.
23/09 a 22/10
O céu sugere um dia de reflexões intensas para o signo de Libra, então é fundamental manejar a frustração que pode sentida. As conexões da Lua Minguante com Vênus e o Sol ressaltam a importância de abordar os desafios de maneira equilibrada para não limitar suas possibilidades. Confronte as dificuldades com racionalidade.
23/10 a 21/11
O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Escorpião valorizar coletividade e flexibilidade nas relações de amizade que podem estar instáveis. Estar mais atento e aberto a acordos pode ajudar a lidar com possíveis conflitos de interesse.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a quarta pode ser um dia marcado por reflexões no trabalho e na vida pessoal. O céu aponta para a importância de repensar processos no emprego e como lidar com as relações interpessoais.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere equilíbrio entre as áreas de crise e espiritualidade. Prestar atenção no corpo e evitando estresse pode ser o melhor caminho.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um momento de emoções intensas, que pode afetar seu julgamento. Entenda e supere essa fragilidade e busque o apoio de pessoas próximas.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu mostra desafios na convivência em família, pedindo flexibilidade com humores e comportamentos. O clima leve e descontraído pode ajudar a reduzir o afastamento emocional.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será um construtor dos planos. Doce e terno, terá caráter agradável e conseguirá se destacar devido a seu enorme carisma. Justo por excelência, incorruptível e de fé elevada, a verdade será uma constante em suas atitudes. Dinâmico, vive de maneira espetacular, aproveitando cada segundo para a realização imediata de cada ideia que surge.
O SANTO
Nossa Senhora de Loreto é uma devoção mariana ligada à milagrosa transferência da casa da Sagrada Família de Nazaré para Loreto, Itália, sendo a padroeira dos aviadores e da aviação, pois anjos teriam transportado a casa pelos ares, um ato que inspirou os pilotos. As pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar a sua autenticidade, sancionada, pela primeira vez, em 1310, com a Bula do Papa Clemente V. Estudos demonstram que as pedras do edifício foram elaboradas segundo o uso dos Natabeus, conhecido na Galileia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam que os incisos em grafites nestas pedras são de origem judaico-cristã. Além disso, que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas.