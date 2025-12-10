Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 10 de dezembro (10/12)

Foto: ARTUR LUZ/DIVULGAÇÃO Há 12 anos o Cinema do Dragão resiste como o último cinema de rua com programação comercial em Fortaleza

A partir desta quarta-feira, 10, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove a segunda edição do Seminário de Acessibilidade no Cinema e Audiovisual. As atividades são divididas em três momentos diários. A programação é aberta com exibição de "O Agente Secreto", com todos os recursos acessíveis aparentes na tela. Depois, é realizada a mesa "Cultura do Acesso - Das Políticas Públicas à Criação Artística". As atividades continuam com lançamento de livro às 18 horas e exibição de curtas às 19 horas.

Quando: quarta-feira, 10, a partir das 14 horas; programação até sexta-feira, 12

quarta-feira, 10, a partir das 14 horas; programação até sexta-feira, 12 Onde: CDMAC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

CDMAC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: Instagram

Dança

O Teatro B. de Paiva, do Hub Cultural Porto Dragão, recebe nesta quarta-feira, 10, o espetáculo de dança "Ritos". A apresentação é feita pelo Corpo Artístico Jovem de Dança, programa da Escola Pública de Dança da Vila das Artes. A obra nasceu do desejo de revisitar o sentido profundo do que é estar nos palcos: um espaço onde gesto, memória e espiritualidade se entrelaçam e cada instante vira permanência. O trabalho investiga a experiência de estar em cena.

Quando: quarta-feira, 10, às 19 horas

quarta-feira, 10, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Gratuito; espaço sujeito a lotação





Festival dos Inhamuns

Como parte da programação do 16º do Festival dos Inhamuns de Artes Cênicas, a cidade de Tauá recebe nesta quarta-feira, 10, a Mostra Infanto, dedicada ao público infantil e juvenil. A mostra segue até sexta-feira, 12, com espetáculos no Parque da Cidade, na Casa Criativa e no Cineteatro de Tauá. Uma das obras apresentadas hoje é "Crendice de Quem me Disse", do Grupo Base de Teatro, de Cascavel.

Quando: até sexta-feira, 12

até sexta-feira, 12 Onde: espaços diversos da cidade de Tauá

espaços diversos da cidade de Tauá Gratuito

Programação completa: no site





Friends

Últimas semanas disponíveis para conferir a exposição "The Friends Experience: The One in Fortaleza", no shopping RioMar Fortaleza. Os visitantes podem reviver algumas das cenas mais memoráveis de uma das séries mais aclamadas da televisão. É possível posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, ajudar Ross a mover o famoso sofá "pivot", explorar a sala de estar do apartamento das meninas ou sentar no icônico sofá laranja em um Central Perk totalmente recriado.

Quando: terça, quarta, quinta e domingo, das 12h às 20 horas; sextas e sábados, das 13h às 21 horas; visitação até 28 de dezembro

Onde: piso L2 do shopping RioMar Fortaleza av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site fortaleza.friendstheexperience.com

Cinema

O filme "A Natureza das Coisas Invisíveis" é exibido no Cinema do Dragão nesta quarta-feira, 10. No longa, duas jovens se encontram em um hospital, formando uma amizade improvável. Suas experiências compartilhadas as levam a uma jornada emocional repleta de perdas, despedidas e realizações comoventes sobre a vida. O filme é estrelado por Laura Brandão, Serena, Camila Márdila e Larissa Mauro.

Quando: quarta-feira, 10, às 17h30min

quarta-feira, 10, às 17h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



