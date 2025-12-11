Logo O POVO+
Bate-pronto com Sepideh Farsi
Comentar
Vida & Arte

Bate-pronto com Sepideh Farsi

Edição Impressa
Tipo Notícia
Comentar
Sapideh Farsi foi presa aos 16 anos, por esconder uma colega da escola, dissidente do regime, durante os massacres no Irã entre 1981 e 1982 (Foto: Aris Ramos)
Foto: Aris Ramos Sapideh Farsi foi presa aos 16 anos, por esconder uma colega da escola, dissidente do regime, durante os massacres no Irã entre 1981 e 1982

O POVO - No seu filme você diz que sabia que cada conversa com Fatem poderia ser a última. Quando você soube da morte dela e como isso te afetou?

Sepideh Farsi - Não foi uma morte. Foi um assassinato, um ataque direcionado à casa dela pelo exército israelense. Ela foi morta na noite do dia 16 de março. No dia 15 tivemos nossa última conversa, quando contei sobre a seleção do filme em Cannes. Nós estávamos planejando levá-la ao festival, e ela tinha aceitado vir. No dia seguinte um colega me enviou a notícia e eu não acreditei. Fiquei em negação, ligando para ela o tempo todo. É uma perda enorme. Não entendo o porquê. Quem decidiu cometer esse crime? Matar uma pessoa só porque ela fazia fotos… isso não é "coisa da guerra". É um crime contra a humanidade. Mataram ela e toda a família simplesmente porque ela fotografava. Ela era uma
pessoa extraordinária: fotógrafa, poeta, escritora, um ser humano incrível. Então, faço o máximo que posso para acompanhar o filme e compartilhar a mensagem dela
com o mundo, para tentar preencher o vazio que ficou após sua ausência.

OP - A mídia ocidental quase nunca humaniza o povo palestino. Vemos bombas e destroços, mas não vemos pessoas. Para enxergar vidas palestinas, muitas vezes dependemos de filmes como o seu. Quais são os desafios de criar imagens de Gaza, e qual é o papel do cinema nesse contexto?

Sepideh - É exatamente aí que meu filme se posiciona. A mídia não tem feito seu trabalho. Há um processo enorme de desumanização e apagamento dos palestinos das narrativas. Eu tentei preencher essa lacuna, mas do jeito que a arte faz. No cinema temos tempo, e isso é fundamental. As notícias são rápidas, parciais, controladas. O cinema permite liberdade, profundidade, a chance de conexão humana. Quis devolver humanidade a ela e aos palestinos, e colocar o público na minha posição. Não podemos entrar, eles não podem sair. É como um campo de concentração. O formato também é essencial. O filme foi feito de maneira muito minimalista porque era a melhor forma de expressar a fragilidade dessa conexão.

OP - Nesta semana falei também com Jafar Panahi sobre ditaduras e violência de Estado. Ele disse que o filme dele é sobre o Irã, mas também sobre o mundo. Você, como uma cineasta iraniana fazendo um filme sobre Gaza, de que forma seu filme fala do mundo para além de Gaza?

Sepideh - Meu filme fala além de Gaza porque minha própria vida está ali. Eu compartilho minha experiência com Fatem. Fui presa no Irã, depois impedida de estudar, e acabei deixando o país. São experiências muito diferentes das dela, mas com pontos em comum. E isso vale para o mundo. Pessoas vivendo sob ditaduras reconhecem procedimentos semelhantes. É por isso que precisamos compartilhar experiências, criar uma cadeia de solidariedade através da arte. Não impede que tragédias aconteçam, mas gera consciência. E não é algo distante— até nos EUA hoje há ataques graves à liberdade de expressão. Estamos vivendo um momento muito peculiar da história humana, e precisamos estar conscientes de que nada nos protege totalmente, nem mesmo as democracias ocidentais.

O que você achou desse conteúdo?