Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 11 de dezembro (11/12)

Turnê de Natal
Nesta quinta, 11, o duo OutroEu volta a Fortaleza para apresentação especial no Teatro Brasil Tropical, no Meireles. Donos das canções "Não Olha Assim Pra Mim", "Coisa de Casa" e outros hits do pop melódico, o grupo formado por Mike Tulio e Guto Oliveira celebra o fim de 2025 com shows natalinos nas capitais brasileiras.
Heavy Metal
Nome de destaque na cena heavy metal nacional, o músico Edu Falaschi retorna à Capital para show neste sábado, 13, na Kingston 085, casa de shows localizada na Praia de Iracema. Cantor, compositor e produtor, o artista paulista passou pelas bandas Angra, Mitrium, Venus, Symbols, Almah e, atualmente, segue em carreira solo de sucesso. Em Fortaleza, Edu Falaschi realiza o show da turnê "Temple of Shadown".
Registro
Neste sábado, 13, a banda Selvagens à Procura de Lei realiza a gravação de um show ao vivo no Anfiteatro do Dragão do Mar. O evento encerra a turnê "Pra Recomeçar", que será registrada em áudio e vídeo. Na ocasião, os músicos contarão com a participação especial de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda Vivendo do Ócio.
Show de humor
Nome do humor do Ceará, Morgana Camila apresenta o solo "O Baraí Dá, O Baraí Tira" nesta sexta, 12, no Theatro José de Alencar. Atriz, influenciadora e comediante, a artista nascida no município de Maranguape apresenta o espetáculo em que retrata os desafios com bom humor. Na ocasião, estão disponíveis os setores Plateia, Torrinha, Camarote, Balcão e Frisa.
Nostalgia 2000
Fãs das grandes bandas do nu metal que marcaram os anos 2000 têm encontro marcado neste sábado, 13, no Esconderijo Rock Pub. O momento irá celebrar os artistas que marcaram uma geração e conquistaram público internacional com shows dos grupos F*ck The System, Insane, The Clown e Evfallen.
Especial natalino
Evento aguardado por aqueles que transitam pela avenida Desembargador Moreira, o BS Christmas retorna este ano com apresentação especial da cantora cearense Giovana Bezerra. Marcada para ocorrer nesta quinta-feira, 11, a partir das 19 horas, a artista irá apresentar o show "Vozes do Brasil", no qual homenageia grandes nomes femininos da música nacional como Gal Costa, Elis Regina e Maria Bethânia.
Ensaio aberto
No Porto Iracema das Artes, o Cangaias Coletivo Teatral realiza um ensaio aberto nesta quinta-feira, 11, do espetáculo "Josefina: dramaturgias em labirinto". A peça baseada na obra escrita por Franz Kafka (1883-1924) tem direção de Giordano Castro e conta com os artistas Luís Carlos Shinoda, Gabi Gomes, Jefferson Gonçalves e Fábio Irving no palco. O momento é gratuito e aberto ao público.