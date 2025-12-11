Logo O POVO+
Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 11 de dezembro (11/12)
Vida & Arte

Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 11 de dezembro (11/12)

Da música dos anos 2000 ao teatro, o mês de dezembro em Fortaleza possui múltiplas opções para diversão
Turnê de Natal

Nesta quinta, 11, o duo OutroEu volta a Fortaleza para apresentação especial no Teatro Brasil Tropical, no Meireles. Donos das canções "Não Olha Assim Pra Mim", "Coisa de Casa" e outros hits do pop melódico, o grupo formado por Mike Tulio e Guto Oliveira celebra o fim de 2025 com shows natalinos nas capitais brasileiras.

  • Quando: quinta, 11, às 20 horas
  • Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Vendas: Sympla

 

Ingressos para show de Edu Falaschi em Fortaleza já estão à venda; apresentação do cantor de heavy metal acontece no Complexo Armazém
Heavy Metal

Nome de destaque na cena heavy metal nacional, o músico Edu Falaschi retorna à Capital para show neste sábado, 13, na Kingston 085, casa de shows localizada na Praia de Iracema. Cantor, compositor e produtor, o artista paulista passou pelas bandas Angra, Mitrium, Venus, Symbols, Almah e, atualmente, segue em carreira solo de sucesso. Em Fortaleza, Edu Falaschi realiza o show da turnê "Temple of Shadown".

  • Quando: sábado, 13, às 19 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 120
  • Vendas: Articket

 

Os Selvagens à Procura de Lei: Matheus Brasil (bateria), Jonas Rio (baixo), Gabriel Aragão (voz e guitarra) e Plínio Câmara (guitarra)
Registro

Neste sábado, 13, a banda Selvagens à Procura de Lei realiza a gravação de um show ao vivo no Anfiteatro do Dragão do Mar. O evento encerra a turnê "Pra Recomeçar", que será registrada em áudio e vídeo. Na ocasião, os músicos contarão com a participação especial de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda Vivendo do Ócio.

  • Quando: sábado, 13, às 19h30min
  • Onde: Anfiteatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: Sympla

 

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-12-2023: Os humoristas Max Petterson, Mila Costa, Morgana Camila e Denis Lacerda apresentam o espetáculo
Show de humor

Nome do humor do Ceará, Morgana Camila apresenta o solo "O Baraí Dá, O Baraí Tira" nesta sexta, 12, no Theatro José de Alencar. Atriz, influenciadora e comediante, a artista nascida no município de Maranguape apresenta o espetáculo em que retrata os desafios com bom humor. Na ocasião, estão disponíveis os setores Plateia, Torrinha, Camarote, Balcão e Frisa.

  • Quando: sexta, 12, às 19h30min
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Rufino de Alencar, 525 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

 

Com nova formação, banda Linkin Park retornou ao Brasil após sete anos em novembro de 2024
Nostalgia 2000

Fãs das grandes bandas do nu metal que marcaram os anos 2000 têm encontro marcado neste sábado, 13, no Esconderijo Rock Pub. O momento irá celebrar os artistas que marcaram uma geração e conquistaram público internacional com shows dos grupos F*ck The System, Insane, The Clown e Evfallen.

  • Quando: sábado, 13, às 19 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

 

Giovana Bezerra
Especial natalino

Evento aguardado por aqueles que transitam pela avenida Desembargador Moreira, o BS Christmas retorna este ano com apresentação especial da cantora cearense Giovana Bezerra. Marcada para ocorrer nesta quinta-feira, 11, a partir das 19 horas, a artista irá apresentar o show "Vozes do Brasil", no qual homenageia grandes nomes femininos da música nacional como Gal Costa, Elis Regina e Maria Bethânia.

  • Quando: quinta, 11, às 19 horas
  • Onde: Praça do BS Design (av. Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota)
  • Gratuito

 

"Josefina: dramaturgias em labirinto", do Cangaias Coletivo Teatral

Ensaio aberto

No Porto Iracema das Artes, o Cangaias Coletivo Teatral realiza um ensaio aberto nesta quinta-feira, 11, do espetáculo "Josefina: dramaturgias em labirinto". A peça baseada na obra escrita por Franz Kafka (1883-1924) tem direção de Giordano Castro e conta com os artistas Luís Carlos Shinoda, Gabi Gomes, Jefferson Gonçalves e Fábio Irving no palco. O momento é gratuito e aberto ao público.

  • Quando: quinta-feira, 11, a partir das 19 horas
  • Onde: Sala Wilemara Barros, no Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

