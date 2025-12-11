Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix

Foto: Victor Prataviera/divulgação O escritor Raphael Montes é responsável por sucessos da literatura e do audiovisual

O autor de “Beleza Fatal”, “Uma Família Feliz” e “Bom dia Verônica” — Raphael Montes — lança nos próximos dias o seu novo suspense “A Estranha Na Cama”, que já tem adaptação audiovisual confirmada pela Netflix.

A história do novo thriller acompanha a intimidade de um casal em crise que decide abrir a relação e convidar outra mulher para uma experiência a três. A tentativa de se reconectarem, no entanto, acarreta acontecimentos inesperados. O livro é uma publicação da Companhia das Letras.

“A Estranha Na Cama” explora erotismo, tensão psicológica, desejo, fragilidades e reviravoltas — esta última sendo uma característica já consagrada no trabalho do autor.

Antes mesmo do lançamento de “A Estranha Na Cama”, a Netflix já assumiu a adaptação audiovisual, com produção de Casa Montes e parceria de A Fábrica. O roteiro é do próprio Raphael Montes, com direção de Esmir Filho, o mesmo diretor do sucesso “Homem com H”.

A data de lançamento do livro e da estreia audiovisual foram divulgadas somente como “em breve”.

