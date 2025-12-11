Teatro da Praia recebe novo espetáculo de Carri Costa

Foto: Juan Moreira/divulgação Carri Costa e Solange Teixeira estrelam comédia crítica sobre artistas seduzidos pelas redes sociais

A dupla de artistas CururuTeitei e PirrôTotinha vê sua parceria abalada quando trocam o circo por outros meios para chegar à fama. Essa história chega ao palco do Teatro da Praia, em Fortaleza, com o espetáculo "Grugumim".

A nova montagem de Carri Costa estreia nesta quarta-feira, 10, expondo uma crise dos artistas tradicionais na era da hiperexposição digital. Com duas sessões a cada noite, a apresentação fica em cartaz também na quinta-feira, 11, no sábado, 13, e no domingo, 14.

Na trama, quando os palhaços CururuTeitei e PirrôTotinha largam mão do Circo Peneirão, o picadeiro fica sob o iminente risco do fim e os artistas se lançam em uma jornada comandada pela lógica da produtividade.

Peça discute complexidades do fazer artístico

A montagem, produzida pela Associação dos Produtores Teatrais do Ceará, aborda a superficialidade e o fascínio provocado pelas redes sociais.

Em forma de sátira, a peça une comédia e melancolia para contar a história de artistas na perseguição de um estrelato que parece estar nas plataformas.

Interpretados por Carri e Solange Teixeira, as personagens experimentam novos desafios artísticos à medida que tentam incorporar as linguagens da publicidade, da televisão, do cinema e das redes sociais, tendo seus processos criativos e até sua parceria abaladas no caminho.

"Grugumim"

Quando: quinta, 11; sábado e domingo, 13 e 14, às 19h30min e às 21 horas

Onde: Teatro da Praia

(av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e

R$ 15 (meia)

Mais informações:

@teatrodapraia