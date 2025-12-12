Foto: KÉSSIA NASCIMENTO/Divulgação Cia de Dnça de Itapajé apresenta peça "E o Que Resta Sou Eu"

Nesta sexta-feira, 12, o Teatro B. de Paiva, do Hub Cultural Porto Dragão, recebe a Cia de Dança de Itapajé que apresenta o espetáculo "E o Que Resta Sou Eu". Com direção de Rafael Abreu, a peça acompanha dois passageiros em uma aventura que perpassa o tempo, memória e suas próprias vivências. A apresentação desta sexta-feira terá acessibilidade em Libras.

Quando: sexta-feira, 12, às

Onde: Teatro B. de Paiva,

no Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas: Sympla