Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 13 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que os desafios na convivência podem surgir e alterar as rotinas, principalmente de trabalho. A dica é usar a inteligência emocional para restabelecer o equilíbrio. No amor, tenha calma em situações difíceis.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o sábado indica uma jornada com possíveis obstáculos, muitos relacionados a insatisfações. É importante evitar a procrastinação e buscar estratégias para se manter focado.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos neste sábado, o céu sugere um dia de introspecção emocional e cautela nas interações sociais, devido à possibilidade de desentendimentos. Dê preferência à companhia de pessoas confiáveis e emocionalmente inteligentes.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma possível fragilidade em vínculos, ampliada por incompatibilidades. Talvez seja um bom momento para privilegiar o espaço pessoal de todos, demonstrando maturidade.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica senso crítico aguçado que pode favorecer seus argumentos, mas cuidado para não se tornar arrogante, respeitando diferentes pontos de vista.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a conexão entre Lua e Plutão indica um sábado propício para melhorar suas habilidades de gestão e adaptação a diferentes situações. Entretanto, poderão surgir problemas ao compartilhar recursos, exigindo acordos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma crescente força de vontade para alcançar metas pessoais. É um bom momento para ser perspicaz em suas ações e preparar-se para o futuro. No entanto, cuidado com a competitividade e evite vantagens desonestas.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica aumento na percepção dos desafios, ótimo para enxergar a raiz dos problemas e encará-los com mais positividade. Atenção para não focar no lado negativo das situações.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado pode favorecer o estreitamento de laços com os amigos, fortalecendo a confiança e o apoio mútuo. Atenção ao se envolver em questões financeiras de terceiros para não assumir responsabilidades desnecessárias.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere o recolhimento como forma de exercitar a introspecção e o senso crítico. Considere dialogar sobre a necessidade de tempo e espaço pessoal.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para mudanças, trazendo novas perspectivas e caminhos. No entanto, é importante não esquecer das obrigações do dia a dia.
19/02 a 20/03
O céu indica que é um bom momento para o signo de Peixes buscar transformações. Há chances de fortalecimento íntimo e maior rigor em suas experiências. Tenha atitudes de acordo com seus interesses, mas evite gastos fora do seu orçamento, com indicam Lua e Júpiter.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência é trabalhador e executa todas as atividades com amor. Percebe que sua intuição pode chegar à genialidade, quando é convidado para debates ou entre amigos. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem explicado. Paciente ao extremo, é capaz de suportar quase tudo, mas não aceita ser recriminado, podendo ser duro e agressivo se a pessoa não estiver com a razão.
O SANTO
Nasceu em Siracusa, Itália, no fim do século III. De família rica, teve formação cristã e fez voto de virgindade perpétua. Com a morte do pai, sua mãe a queria casada com um jovem pagão. Tendo a mãe enferma, Luzia propôs que fossem em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, em Catânia. A cura seria a confirmação do "não" para o casamento. E foi o que ocorreu. Certeza da vontade de Deus quanto à virgindade, Luzia vendeu tudo, deu aos pobres, e foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Quis o prefeito da cidade leva-la à desonra, mas não houve força que a superasse. Ela, então, foi decapitada no dia 13 dezembro de 304. Antes da morte, teriam arrancado os seus olhos. Por isso é invocada como protetora dos olhos.