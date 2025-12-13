Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 13 de dezembro (13/12)

Estreia na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Zé Tarcísio - 6585". A mostra celebra a criação de um dos principais nomes das artes visuais brasileiras. O artista cearense revisita sua trajetória com um conjunto de obras que apresenta sua maneira única de pensar e fazer arte.
Teatro
É apresentado na Caixa Cultural Fortaleza o espetáculo "A Viagem de Um Barquinho". A peça apresenta Mazé, que recebe uma nova máquina de lavar. Entretanto, ela percebe que é uma máquina "diferente", o que muda a sua rotina e a de seu sobrinho, quando ele percebe que o seu barquinho foge rumo ao mar.
Ígnea e Roxie
Seguem as apresentações dos espetáculos "Ígnea - Um Grito à Amazônia" e "Roxie e o Segredo de Nepolville". Em "Roxie", a trama se passa em Nepolville. "Ígnea" revela a força e ancestralidade da Floresta Amazônica.
Percursos Livres
Parte da VI Mostra dos Percursos Livres de Teatro, o espetáculo "Interlúdios" é apresentado no Teatro Carlos Câmara neste sábado, 13. A mostra é realizada pela Escola Pública de Teatro da Vila das Arte e ocorre sob o tema "O que ainda há de futuro nos sonhos de ontem?". A programação reúne sete produções das turmas de crianças e adolescentes.
Borboletas
O Borboletário da Universidade Federal do Ceará (UFC) marca presença no Parque Arvorar. O projeto leva a oportunidade de observar de perto o ciclo de vida das borboletas, compreender sua importância ecológica e vivenciar contato próximo com os animais.