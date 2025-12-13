Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 13 de dezembro (13/12)

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-08-2025: DOM Dia do Pais. Nas fotos, Gerson Itapajé e Zé Tarcísio. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Estreia na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Zé Tarcísio - 6585". A mostra celebra a criação de um dos principais nomes das artes visuais brasileiras. O artista cearense revisita sua trajetória com um conjunto de obras que apresenta sua maneira única de pensar e fazer arte.

Quando: abertura neste sábado, 13, às 18 horas; visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito





Teatro

É apresentado na Caixa Cultural Fortaleza o espetáculo "A Viagem de Um Barquinho". A peça apresenta Mazé, que recebe uma nova máquina de lavar. Entretanto, ela percebe que é uma máquina "diferente", o que muda a sua rotina e a de seu sobrinho, quando ele percebe que o seu barquinho foge rumo ao mar.

Quando: sábado, 13, às 16h e às 18 horas

sábado, 13, às 16h e às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria e no site Bilheteria Cultural





Ígnea e Roxie

Seguem as apresentações dos espetáculos "Ígnea - Um Grito à Amazônia" e "Roxie e o Segredo de Nepolville". Em "Roxie", a trama se passa em Nepolville. "Ígnea" revela a força e ancestralidade da Floresta Amazônica.

Quando: sábado, 13, e domingo, 14, às 17h ("Roxie") e às 21 horas ("Ígnea")

sábado, 13, e domingo, 14, às 17h ("Roxie") e às 21 horas ("Ígnea") Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

eatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no Espaço de Arte Rossana Pucci (rua Bento Albuquerque, 1819 - Cocó)





Percursos Livres

Parte da VI Mostra dos Percursos Livres de Teatro, o espetáculo "Interlúdios" é apresentado no Teatro Carlos Câmara neste sábado, 13. A mostra é realizada pela Escola Pública de Teatro da Vila das Arte e ocorre sob o tema "O que ainda há de futuro nos sonhos de ontem?". A programação reúne sete produções das turmas de crianças e adolescentes.

Quando: sábado, 13, às 18h30min

sábado, 13, às 18h30min Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro) Gratuito





Borboletas

O Borboletário da Universidade Federal do Ceará (UFC) marca presença no Parque Arvorar. O projeto leva a oportunidade de observar de perto o ciclo de vida das borboletas, compreender sua importância ecológica e vivenciar contato próximo com os animais.

Quando: sábado, 13, e domingo, 14, das 9h às 15 horas

sábado, 13, e domingo, 14, das 9h às 15 horas Onde: Parque Arvorar (rua Paulo Sá - João de Castro, Aquiraz)

Parque Arvorar (rua Paulo Sá - João de Castro, Aquiraz) Quanto: a partir de R$ 69,50; vendas no site do Arvorar



