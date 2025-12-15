Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 15 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu da semana indica revisões e desenvolvimento pessoal. Pode ser um bom momento para reestruturar suas ambições, com a Lua transitando entre a área íntima e a profissional. Com Sol e Marte entrando na área de trabalho, há chance de maior proatividade e desempenho.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma fase de comprometimento e expansão nas relações, impulsionado pelo percurso da Lua. Pode ser uma boa hora para desenvolver uma perspectiva otimista, motivada por Sol e Marte na área espiritual.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que há chance de aprimorar a gestão dos recursos e reestruturar estratégias rotineiras. O ingresso do Sol e Marte na área íntima pode fortalecer sua autoconfiança frente às ambições.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu da semana sinaliza um bom momento para desenvolver habilidades sociais e valorizar parcerias. Há chance de melhorar o ambiente com decisões prudentes. A serenidade será a chave para a harmonia.
23/07 a 22/08
O céu indica potencial para se envolver mais profundamente nas interações familiares e cotidianas, valorizando a qualidade do lar. Junto com a energia de Sol e Marte, pode ser um bom momento para reforçar a conexão com o parceiro, mostrando proatividade, mesmo frente a possíveis contratempos do convívio a dois.
23/08 a 22/09
O céu indica para o signo de Virgem que segunda-feira é dia para estreitar laços e buscar parceiras. A Lua, na fase nova, transita na área comunicativa social, renovando as conexões. Sol e Marte entram na área social, é um bom momento para apreciar prazeres coletivos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, segunda-feira pode ser um período favorável para aprimorar rotinas práticas e estruturar melhor o uso de recursos. Há chance de se sentir mais ativo na gestão do dia a dia familiar, com Sol e Marte sugerindo foco na área doméstica.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a segunda-feira traz mais expressividade e abertura para aprendizado. O ingresso de Sol e Marte no domínio das ideias nutre pensamento de forma prática e objetiva e despertar assertividade.
22/11 a 21/12
Para quem é do signo de Sagitário, o céu indica uma oportunidade para superar obstáculos e otimizar recursos. A área financeira pode ser impactada positivamente, com um aumento de vigor na condução das tarefas do dia a dia.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica força pessoal e expansão de horizontes, além de um trato humano generoso pelo alinhamento da Lua. Sol e Marte entram em seu signo impulsionando sua energia.
21/01 a 18/02
O céu da semana traz desafios relacionados ao cotidiano e abre espaço para mudanças, uma vez que a Lua passa pela área de trabalho em crise. Sol e Marte entram na área de crise, o que pode impulsionar sua coragem e determinação. Em relação ao amor, o céu sugere sinceridade ao lidar com conflitos na convivência.
19/02 a 20/03
A semana sugere vivências marcantes nas relações pessoais e atividades coletivas, graças à Lua no ambiente espiritual-amizades e sua fase nova. Além disso, Sol e Marte entram na área das amizades, reforçando laços de fraternidade e dando energia para colaborações em grupo.
O ANJO
Destrói o poder dos inimigos; domina sobre toda espécie de viagens; protege os prisioneiros, inspira-lhes os meios de obterem a liberdade; influencia todos os que procuram a verdade, que são de boa fé e prontos a corrigir seus erros. Dá temperamento forte e vigoroso, paciência, coragem e grande habilidade. O gênio contrário domina o orgulho, a blasfêmia e a malícia; influencia os homens grosseiros e querelantes.
O SANTO
Romano de Avensano, antiga sede episcopal da província romana da África Proconsular, que viveu no século V. Valeriano tornou-se um bispo com mais de 80 anos, depois de Fortunato. Ele é lembrado por se recusar a obedecer a Genserico, rei dos alanos dos vândalos. O rei chegou com suas tropas à cidade querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja. Valeriano protestou pela violência dos soldados e foi exilado de sua cidade junto com oito bispos. Dada a ordem de não lhe oferecer hospitalidade, ele teve que viver ao ar livre até o fim da vida. Permaneceu fiel à sua fé até sua morte, ocorrida durante uma de suas peregrinações. O nome de São Valeriano foi incluído no martirológio romano no dia de sua festa, em 15 de dezembro.