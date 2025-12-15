Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 15 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu da semana indica revisões e desenvolvimento pessoal. Pode ser um bom momento para reestruturar suas ambições, com a Lua transitando entre a área íntima e a profissional. Com Sol e Marte entrando na área de trabalho, há chance de maior proatividade e desempenho.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica uma fase de comprometimento e expansão nas relações, impulsionado pelo percurso da Lua. Pode ser uma boa hora para desenvolver uma perspectiva otimista, motivada por Sol e Marte na área espiritual.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica que há chance de aprimorar a gestão dos recursos e reestruturar estratégias rotineiras. O ingresso do Sol e Marte na área íntima pode fortalecer sua autoconfiança frente às ambições.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu da semana sinaliza um bom momento para desenvolver habilidades sociais e valorizar parcerias. Há chance de melhorar o ambiente com decisões prudentes. A serenidade será a chave para a harmonia.

Leão 23/07 a 22/08 O céu indica potencial para se envolver mais profundamente nas interações familiares e cotidianas, valorizando a qualidade do lar. Junto com a energia de Sol e Marte, pode ser um bom momento para reforçar a conexão com o parceiro, mostrando proatividade, mesmo frente a possíveis contratempos do convívio a dois.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu indica para o signo de Virgem que segunda-feira é dia para estreitar laços e buscar parceiras. A Lua, na fase nova, transita na área comunicativa social, renovando as conexões. Sol e Marte entram na área social, é um bom momento para apreciar prazeres coletivos.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, segunda-feira pode ser um período favorável para aprimorar rotinas práticas e estruturar melhor o uso de recursos. Há chance de se sentir mais ativo na gestão do dia a dia familiar, com Sol e Marte sugerindo foco na área doméstica.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a segunda-feira traz mais expressividade e abertura para aprendizado. O ingresso de Sol e Marte no domínio das ideias nutre pensamento de forma prática e objetiva e despertar assertividade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para quem é do signo de Sagitário, o céu indica uma oportunidade para superar obstáculos e otimizar recursos. A área financeira pode ser impactada positivamente, com um aumento de vigor na condução das tarefas do dia a dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica força pessoal e expansão de horizontes, além de um trato humano generoso pelo alinhamento da Lua. Sol e Marte entram em seu signo impulsionando sua energia.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana traz desafios relacionados ao cotidiano e abre espaço para mudanças, uma vez que a Lua passa pela área de trabalho em crise. Sol e Marte entram na área de crise, o que pode impulsionar sua coragem e determinação. Em relação ao amor, o céu sugere sinceridade ao lidar com conflitos na convivência.