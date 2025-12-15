Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 15 de dezembro (15/12)

Em dezembro, o tradicional parque de diversões Universal Park continua aberto ao público. Nesta edição, o espaço tem novidades, como a atração Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º, ao mesmo tempo em que sobem e descem. Há também roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica da Cidade. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo descontos a partir da doação de 1 kg de alimento não perecível.
Pirata Bar
A Segunda-Feira Mais Louca do Mundo é realizada no Pirata Bar nesta segunda-feira, 15. A programação começa a partir das 19h30min, quando a casa abre com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, sobem ao palco os Piratas do Forró, às 20 horas. A partir das 22h30min ocorre apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. Às 23h30min, entra em cena a Banda do Pirata, com ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba. O encerramento ocorre às 2h30min com um "sopão para os sobreviventes".
Prêmio
É realizada nesta segunda-feira, 15, a cerimônia de entrega da segunda edição do Prêmio UFC de Jornalismo. O projeto visa valorizar as melhores reportagens e fotografias na imprensa local ou nacional cujo tema principal sejam ações desenvolvidas pela universidade. O tema deste ano é "UFC: transformando vidas" e destaca trabalhos que mostram como o ensino, a pesquisa e a extensão da universidade promovem mudanças para indivíduos e comunidades. O POVO concorre nas categorias de fotojornalismo e reportagem em texto.