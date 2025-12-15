Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 15 de dezembro (15/12)

Foto: Wesley Thug/Divulgação Universal Park retoma a Fortaleza em 2025

Em dezembro, o tradicional parque de diversões Universal Park continua aberto ao público. Nesta edição, o espaço tem novidades, como a atração Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º, ao mesmo tempo em que sobem e descem. Há também roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica da Cidade. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo descontos a partir da doação de 1 kg de alimento não perecível.

Quando: segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas. Sábados, domingos e feriados, das 17h às 22 horas

segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas. Sábados, domingos e feriados, das 17h às 22 horas Onde: Universal Park (Av. Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz)

Universal Park (Av. Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 80; vendas na bilheteria





Pirata Bar

A Segunda-Feira Mais Louca do Mundo é realizada no Pirata Bar nesta segunda-feira, 15. A programação começa a partir das 19h30min, quando a casa abre com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, sobem ao palco os Piratas do Forró, às 20 horas. A partir das 22h30min ocorre apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. Às 23h30min, entra em cena a Banda do Pirata, com ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba. O encerramento ocorre às 2h30min com um "sopão para os sobreviventes".

Quando: segunda-feira, 15, às 19h30min

segunda-feira, 15, às 19h30min Onde: R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema Quanto: a partir de R$ 55; vendas no local e no site pirata.com.br





Prêmio

É realizada nesta segunda-feira, 15, a cerimônia de entrega da segunda edição do Prêmio UFC de Jornalismo. O projeto visa valorizar as melhores reportagens e fotografias na imprensa local ou nacional cujo tema principal sejam ações desenvolvidas pela universidade. O tema deste ano é "UFC: transformando vidas" e destaca trabalhos que mostram como o ensino, a pesquisa e a extensão da universidade promovem mudanças para indivíduos e comunidades. O POVO concorre nas categorias de fotojornalismo e reportagem em texto.

Quando: segunda-feira, 15, às 18 horas

segunda-feira, 15, às 18 horas Onde: Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)

Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica) Aberto ao público



