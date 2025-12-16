Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 16 de dezembro

21/03 a 20/04
O céu indica que o signo de Áries pode ter um dia cheio de iniciativas ágeis e abordagens competitivas na área profissional. Recomenda-se cautela para evitar precipitações.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e ampliar seus horizontes. Em meio a isso, compartilhar teus pensamentos e conhecimentos pode ser importante.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma chance de focar em metas e desejos pessoais. Pode ser um bom momento para avançar em conquistas significativas. Porém, é crucial distinguir as verdadeiras oportunidades das ilusões.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma maior espontaneidade e fraternidade nos relacionamentos, valorizando as ações coletivas. Conflitos podem surgir, então é recomendado equilibrar os ânimos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu sugere aumento de disposição no dia a dia decorrente da movimentação de Marte na área de saúde. Porém, prudência é necessária para evitar impulsividades que possam levar a conflitos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que há chance de destaque social e gosto por causas coletivas. Aproveite para estimular a cooperação e união em seu meio.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica dinamismo na área familiar. É um bom momento para sair da rotina e otimizar recursos, atuando de forma assertiva, mas sem ser autoritário.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para suas ideias. Este ciclo impulsionado por Marte pode abrir oportunidades e evidenciar sua assertividade, gerando impacto em quem está ao redor.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, Marte na área material indica um período de maior senso prático e resistência, que será útil frente a demandas mais exigentes do que o usual. Porém, tome cuidado com impulso financeiro que pode levar a gastos acima do limite.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o trânsito de Marte indica um período de conquistas e disposição para alcançar objetivos. A ideia é fortalecer o corpo e equilibrar energias, minimizando agressividade.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário nesta terça-feira, o céu indica uma grande motivação para enfrentar desafios e superá-los graças a Marte. Porém, atenção à impulsividade que pode levar à agressividade no trato humano e ações precipitadas, disciplina e planejamento são fundamentais.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um período mais ativo em suas redes de amizade, com o objetivo de colaborar em causas comuns. Tenha moderação caso ocorram conflitos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por conhecer ciências abstratas, amará vida tranquila, paz, meditação e ouvir músicas clássicas. Sua luz transcende e através dela vê-se a inocência e a verdade. Poderá ter vocação religiosa ou para conhecer assuntos metafísicos. Digno de confiança, não comete nunca uma ação imprudente ou impensada. Gosta de relacionamentos sólidos e é o amigo que todos querem ter.
O SANTO
Nasceu em Borgonha, no ano 931, filha de Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, casou com o rei da Itália, Lotário II, que a fez infeliz, mas faleceu três anos depois envenenado pelo duque Berengário de Ivreia, que queria tomar o reino. Berengário obrigou Adelaide a casar com seu filho, mas ela recusou e foi encarcerada. Ao fugir, ela viajou à Alemanha para pedir auxílio ao rei Otão I. Otão casou-se com Adelaide, sendo proclamado rei da Itália. Viúva mais uma vez, ela exerceu o poder em nome do filho Otão II, que era muito novo. Refugiada na Borgonha, após Otão revoltar-se com Adelaide, conheceu Santo Odilo, com quem espalhou benefícios pelos mosteiros franceses. Faleceu no dia 16 de dezembro de 999.