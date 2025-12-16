Logo O POVO+
Marcus Caffé apresenta tributo a Noel Rosa na Praia de Iracema
Vida & Arte

Marcus Caffé apresenta tributo a Noel Rosa na Praia de Iracema

Apresentação de Marcus Caffé acontece nesta quinta, 18, no Flores Arte Bistrô, com clássicos do samba brasileiro
Espetáculo
Foto: Luiz Alves/ Divulgação Espetáculo "Rosa&Caffé" reúne música brasileira e formação acústica na Praia de Iracema

O cantor Marcus Caffé apresenta, nesta quinta-feira, 18, o show “Rosa&Caffé”, no Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema.

A apresentação acontece às 20 horas e propõe um encontro com o repertório de Noel Rosa, a partir de releituras que dialogam com o samba e a canção brasileira.

O espetáculo tem formato intimista e percorre composições do chamado “Poeta da Vila”, com arranjos que priorizam a interpretação e a sonoridade acústica.

O projeto “Rosa&Caffé” estreou em 2014 e já integrou diferentes programações culturais no Ceará, mantendo como eixo a obra de Noel Rosa e seus contemporâneos.

No palco, Marcus Caffé será acompanhado por Carlinhos Patriolino (bandolim e violão), Pedro Madeira (bandolim) e Thiago Silva (percussão).

Show "Rosa&Caffé"

  • Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (Rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$70 (couvert artístico)

 

