Marcus Caffé apresenta tributo a Noel Rosa na Praia de Iracema

O cantor Marcus Caffé apresenta, nesta quinta-feira, 18, o show “Rosa&Caffé”, no Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema.
A apresentação acontece às 20 horas e propõe um encontro com o repertório de Noel Rosa, a partir de releituras que dialogam com o samba e a canção brasileira.
O espetáculo tem formato intimista e percorre composições do chamado “Poeta da Vila”, com arranjos que priorizam a interpretação e a sonoridade acústica.
O projeto “Rosa&Caffé” estreou em 2014 e já integrou diferentes programações culturais no Ceará, mantendo como eixo a obra de Noel Rosa e seus contemporâneos.
No palco, Marcus Caffé será acompanhado por Carlinhos Patriolino (bandolim e violão), Pedro Madeira (bandolim) e Thiago Silva (percussão).
Show "Rosa&Caffé"