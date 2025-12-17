"Anaconda é um presente de Natal", diz Selton Mello

Foto: STILL DO FILME ANACONDA/COLUMBIA PICTURES/DIVULGAÇÃO "Anaconda" chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro

Após estrelar no sucesso internacional de "Ainda Estou Aqui", primeiro longa brasileiro a vencer o Oscar de Melhor Filme, e o retorno ao clássico de Ariano Suassuna com "O Auto da Compadecida 2", Selton Mello volta aos cinemas com um projeto que ninguém seria capaz de prever até ser anunciado: "Anaconda", do diretor americano Tom Gormican.

Dez anos depois do último filme da "franquia", o projeto aposta na comédia para se desprender de quaisquer comparações com o original, lançado em 1997, que já se tornou uma espécie de clássico entre os filmes estranhos.

Na versão de 2025, amigos viajam até uma floresta tropical para recriarem o filme favorito das suas juventudes. Estrelado por Paul Rudd ("Homem-Formiga"), Jack Black ("Minecraft: O Filme") e Steve Zahn ("The White Lotus"), a trama conta com a participação especial de Selton Mello como Carlos Santiago, um domador de animais que embarca na jornada.

"Eu espero que o público brasileiro adore essa aventura maluca", conta Selton em entrevista ao O POVO. Ele e o diretor do longa, Tom Gormican, falaram sobre os desafios e o processo de produção do longa - que chega aos cinemas brasileiros em 25 de dezembro.

"É meu primeiro filme em Hollywood e o público brasileiro é muito acolhedor. Eles ficam super felizes de me ver fazendo parte dessa grande produção", pontua Selton.

O POVO - Selton, você já trabalhou em outros filmes internacionais. Mas qual foi a parte mais desafiadora e diferente dessa experiência para você?

Selton Mello - O desafio foi manter minha energia e minha criatividade em inglês, para não perder isso durante o processo. Mas o Tom (diretor do longa) sabe exatamente o que quer fazer, então eu estava totalmente alinhado com ele. Eu queria fazer o filme que ele tinha na cabeça. E nós tínhamos esse personagem incrível. Foi fantástico trabalhar com o Jack Black e o Paul Rudd. Eu vi todos os filmes que eles fizeram, então foi fantástico trabalhar com eles. Ótimo.

OP - Tom, o mito do monstro Anaconda foi muito forte para algumas gerações. Todo mundo conhece, mesmo quem não viu todos os filmes. Essa espécie de "legado" da franquia te assustou ou te confortou durante o processo criativo?

Tom - Assim como você, eu também cresci com "Anaconda", e tenho muito carinho pela franquia. Queria fazer algo inspirado nela, mas não queria participar ativamente da franquia usando personagens ou histórias já estabelecidas.

OP - Selton, os últimos filmes em que o público brasileiro te viu foi "Ainda Estou Aqui" e "O Auto da Compadecida". Como você espera que um filme tão diferente como "Anaconda" seja recebido aqui no Brasil?

Selton - Eu espero que o público brasileiro adore essa aventura maluca. É meu primeiro filme em Hollywood e o público brasileiro é muito acolhedor, eles ficam super felizes de me ver fazendo parte dessa grande produção. Espero que aproveitem a experiência. "Anaconda" é um presente de Natal que estamos oferecendo ao público.

OP - Você acha que este é um grande filme de Natal?

Selton - Absolutamente. Temos muita comédia, drama, aventura... É um filme cheio de coração porque fala desses amigos tentando fazer um filme, tentando realizar o sonho que sempre tiveram. É um filme sobre sonho.

OP - Tom, você assistiu Selton em "Ainda Estou Aqui"?

Tom - Sim! Eu não tinha visto "Ainda Estou Aqui" antes de escalar o Selton para o filme. Vi logo depois. E é impressionante para mim como ele consegue fazer tipos tão diferentes de atuação, de um drama emocional e sensível, para algo tão divertido, grande e expansivo quanto a nossa versão de "Anaconda".

Selton Mello - Quero mandar um abraço para o pessoal de Fortaleza, onde eu praticamente morei em 1994 fazendo uma novela chamada "Tropicaliente" e sempre fui muito bem recebido. Um beijão para todo mundo de Fortaleza! Lotem as salas de cinema nessas férias com "Anaconda", vocês vão amar.

Anaconda

Quando e onde: Ingresso.com



