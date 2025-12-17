Ciclo Carnavalesco 2026 em Fortaleza terá mais polos, diz Evandro

Foto: FCO FONTENELE Na foto, foliões se divertem na Praça dos Leões no Carnaval 2025

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza terá mais polos em 2026 e mais atrações locais na programação oficial. As informações foram anunciadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em visita institucional ao Grupo de Comunicação O POVO nesta terça-feira, 16.

As declarações foram dadas após ser questionado sobre as novidades do próximo Ciclo Carnavalesco em relação ao realizado em 2025, em meio a um cenário de diálogos com a classe artística e com demais agentes participantes do ciclo.

O Ciclo se inicia em 16 de janeiro e segue até 18 de fevereiro. Neste ano, foi criado um fórum consultivo para discutir propostas e construir coletivamente o Carnaval 2026, com oito encontros entre março e agosto.

“Vamos contratar mais atrações locais. Apesar de ser importante trazermos atrações a nível nacional, precisamos fortalecer também os nomes locais”, afirmou.

O prefeito também indicou a expansão do “raio de atuação” no Ciclo Carnavalesco com o aumento de polos para a festa. Ao ser perguntado quais seriam esses polos, porém, Evandro Leitão disse que ainda não poderia informar.

Em outubro, foram anunciadas ampliações para o Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza. Os recursos do evento crescerão 36,27%, com pelo menos 10% de aumento para todas as agremiações da avenida Domingos Olímpio e de 30% para artistas locais.

Na entrevista desta terça-feira, 16, o prefeito também ressaltou que haverá incremento na pasta da Cultura para 2026 em relação ao ano de 2025. Ele citou eventos como o Festival Bora e projetos como o Cultura Na Calçada como medidas importantes para o setor neste ano, enfatizando a descentralização.

“A descentralização é importante, sobretudo, para passarmos uma mensagem de respeito à população”, destacou.

