Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 17 de dezembro (17/12)

Segue em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC) a exposição "Bloco do Prazer". A mostra, realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), reúne 250 obras, com 33 artistas cearenses e mais de 50 artistas nordestinos. A exposição conecta arte contemporânea, manifestações populares, música, rituais e celebrações que marcam a identidade cultural da região. A curadoria é de Marcelo Campos, Amanda Nonan e Bitu Cassundé.

Quando: quarta-feira a sábado, das 9h às 19 horas; domingos e feriados, das 10h às 20 horas

Onde: MAC (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema)

MAC (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema) Gratuito

A Loba

A banda de forró A Loba se apresenta nesta quarta-feira, 17, no Shopping Parangaba. Popularmente associada ao forró romântico, também conhecido como forró de favela, a banda dialoga com um ritmo que surgiu nas periferias de Fortaleza nos anos 1990 e ganhou visibilidade na década de 2000. O estilo se diferencia do forró tradicional por letras mais melódicas e por refletir vivências das comunidades onde nasceu.

Quando: quarta-feira, 17, às 19 horas

Onde: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Gratuito





Ciclo Natalino

Com 24 projetos, começa nesta quarta-feira, 17, o Ciclo Natalino 2025. Às 16 horas, o Grupo Avia de Teatro faz apresentação no Centro. Às 19 horas, há o Pastoril da Família: Mulheres Mestras da Tradição no Monte Castelo.

Quando: quarta-feira, 17, às 16h e às 19h

Onde: Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) e Centro de Juventude Igor Andrade de Lima (rua Raquel de Holanda, 500 - Monte Castelo)

Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) e Centro de Juventude Igor Andrade de Lima (rua Raquel de Holanda, 500 - Monte Castelo) Gratuito

TEATRO

A Inquieta Cia apresenta o espetáculo "Construção Civil". A obra convoca o público para um mutirão cênico onde corpos, madeiras e presença constroem, juntos, uma obra em movimento. Em vez de exibição, há ação coletiva; em vez de forma rígida, um ensaio que só se completa com quem está ali. A companhia propõe experiência que instaura outro modo de estar em cena.

Quando: quarta-feira, 17, às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria do teatro



Chaves

Segue disponível para visitação a mostra "Chaves: A Exposição". Com 11 cenários que reproduzem a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda, o segundo pátio da Vila e outros locais do seriado, a iniciativa também apresenta figurinos dos personagens e roteiros. Há uma sala dedicada a Roberto Gómez Bolaños.