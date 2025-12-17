Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 17 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica possibilidade de mudança e mais confiança para encarar a vida. Estratégias bem planejadas e ampliação do conhecimento são tendências.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma reflexão mais profunda sobre assuntos fundamentais. Os desafios trarão aprendizados e farão você reconhecer suas habilidades e o que precisa ser aperfeiçoado.
21/05 a 20/06
O céu indica que para o signo de Gêmeos, este pode ser um bom momento para aprofundar interesses em parcerias e buscar cumplicidade. Há chance de grandes conquistas através de iniciativas em rede.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma potência de pensamento analítico e realce na gestão da vida diária. Você pode tomar decisões eficientes, especialmente nas rotinas, onde a Lua encontra Mercúrio com Plutão apoiando. Dinamize suas ações rotineiras no lar e trabalho.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que a comunicação pode ser prazerosa. Isso pode ajudar a fortalecer as amizades e aprimorar os projetos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que a comunicação pode se aprofundar na área familiar, favorecendo o amadurecimento de assuntos importantes e trazendo mais união. Tente estreitar laços de confiança e suas conexões, considerando a harmonia entre Lua e Mercúrio com Plutão.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica chances de uma comunicação mais profunda de ideias, com possibilidade de fortalecer parcerias. Planejamento estratégico pode ser valorizado agora.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para aprofundar conhecimentos em gestão. Fique atento à sua vida financeira e busque melhorias para otimizar seu patrimônio.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um fortalecimento do pensamento crítico junto à Lua e Mercúrio, que pode ajudar a definir prioridades e estratégias para superar obstáculos. Procurar apoio entre suas redes pode ser útil.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que há chance de uma análise mais racional dos desafios. Isso pode contribuir com um fortalecimento na área doméstica.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica que é um bom momento para estreitar laços de irmandade através de discussões sinceras e reflexões conjuntas sobre os recentes desafios. A Lua e Mercúrio na área das amizades sinalizam oportunidades para compartilhar experiências gratificantes.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o dia indica possibilidade de organização no trabalho e avaliação de novos caminhos na carreira, graças ao encontro da Lua com Mercúrio na área profissional. Pode ser momento ideal para aprimorar a capacidade de investir pensando em desafios futuros.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será célebre por tudo que escrever e por sua eloqüência. Terá grande reputação, se distinguirá por seus méritos e virtudes, obtendo a confiança para ocupar cargos importantes tanto no governo como em empresas privadas. Será predestinado a assumir postos de comando, devido à sua ampla visão para entender as coisas e precaver do mal. Dominará o campo espiritualista e metafísico.
O SANTO
José Manyanet Daniel y Vives nasceu em 7 de janeiro de 1833 em Tremp, Espanha. Aos 5 anos, sua mãe o ofereceu a Nossa Senhora de Valldeflors, padroeira da cidade. Foi ordenado sacerdote em 1859. Após 12 anos de trabalho na diocese de Urgell, decidiu fundar duas congregações: os Filhos da Sagrada Família Jesus, Maria e José e as Filhas Missionárias da Sagrada Família de NazaréDa sua inspiração nasceu o templo da Sagrada Família, obra do arquiteto Antonio Gaudí. Para a formação dos religiosos, escreveu "El espíritu de la Sagrada Família", um livro de meditações, que descreve a identidade da vocação e missão. Consumido fisicamente por chagas, que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida, morreu em 17 de dezembro de 1901.