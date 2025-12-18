Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 18 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries o céu indica que a busca por mais conhecimento pode ser relevante hoje. Convém equilibrar o lazer com as finanças e obrigações diárias.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica cumplicidade nas relações pessoais, gerando uma combinação favorável entre emoção e racionalidade. No entanto, convém manter a discrição na vida social.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o encontro da Lua com Mercúrio e Vênus indica elevação na empatia e na compreensão das necessidades alheias, mas cuidado para não absorver problemas dos outros.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um melhor aproveitamento das rotinas e bem-estar familiar. Porém, desafios podem surgir, então, pense bem nas estratégias antes de agir.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu hoje indica acessibilidade para interações sociais, especialmente para desfrutar de prazeres momentâneos. Cuidado com os gastos para evitar imprudências financeiras, mesmo com a empolgação.

Virgem 23/08 a 22/09 No céu, a Lua, Mercúrio e Vênus sinalizam para o signo de Virgem uma intensificação dos assuntos familiares. Este pode ser um bom momento para planejar o cotidiano e aproveitar interações afetivas e intelectuais na área doméstica.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que a expressão de sentimentos e ideias ganha destaque, assim como a criatividade. Tenha delicadeza ao trazer temas sensíveis, evitando controvérsias.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica uma oportunidade para optimizações financeiras com a Lua se unindo a Mercúrio e Vênus. Cuidado com os gastos desnecessários e evite misturar amizades e negócios.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para Sagitário, o céu indica que é um bom momento para valorizar-se mais e expressar suas ideias. Contudo, tome cuidado para não expor demais sua vida privada, principalmente em espaços formais.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu revela maior lucidez para lidar com desafios. A Lua, em harmonia com Mercúrio e Vênus, favorece a percepção de alternativas e soluções, desde que haja controle emocional e cautela diante de suposições sem sentido.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de momentos divertidos com amigos, graças à Lua, Mercúrio e Vênus. No entanto, é bom respeitar limites entre o público e o privado.