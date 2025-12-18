Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 18 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries o céu indica que a busca por mais conhecimento pode ser relevante hoje. Convém equilibrar o lazer com as finanças e obrigações diárias.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica cumplicidade nas relações pessoais, gerando uma combinação favorável entre emoção e racionalidade. No entanto, convém manter a discrição na vida social.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o encontro da Lua com Mercúrio e Vênus indica elevação na empatia e na compreensão das necessidades alheias, mas cuidado para não absorver problemas dos outros.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um melhor aproveitamento das rotinas e bem-estar familiar. Porém, desafios podem surgir, então, pense bem nas estratégias antes de agir.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu hoje indica acessibilidade para interações sociais, especialmente para desfrutar de prazeres momentâneos. Cuidado com os gastos para evitar imprudências financeiras, mesmo com a empolgação.
23/08 a 22/09
No céu, a Lua, Mercúrio e Vênus sinalizam para o signo de Virgem uma intensificação dos assuntos familiares. Este pode ser um bom momento para planejar o cotidiano e aproveitar interações afetivas e intelectuais na área doméstica.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que a expressão de sentimentos e ideias ganha destaque, assim como a criatividade. Tenha delicadeza ao trazer temas sensíveis, evitando controvérsias.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma oportunidade para optimizações financeiras com a Lua se unindo a Mercúrio e Vênus. Cuidado com os gastos desnecessários e evite misturar amizades e negócios.
22/11 a 21/12
Para Sagitário, o céu indica que é um bom momento para valorizar-se mais e expressar suas ideias. Contudo, tome cuidado para não expor demais sua vida privada, principalmente em espaços formais.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu revela maior lucidez para lidar com desafios. A Lua, em harmonia com Mercúrio e Vênus, favorece a percepção de alternativas e soluções, desde que haja controle emocional e cautela diante de suposições sem sentido.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de momentos divertidos com amigos, graças à Lua, Mercúrio e Vênus. No entanto, é bom respeitar limites entre o público e o privado.
19/02 a 20/03
Hoje o céu indica que os peixes poderão destacar seu potencial intelectual e criativo no trabalho. Fique atento para se proteger de competições injustas.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por suas benfeitorias, por sua piedade e por seu zelo em amar a Deus e a todos os homens. Saberá o caminho a ser seguido, sempre em busca de novas perspectivas. Entenderá os mistérios divinos, a doutrina crística e não medirá esforços para plantá-los nos sentimentos dos homens. Será um propagador ativo dos conceitos religiosos e da conservação da moral.
O SANTO
A festa católica de origem espanhola também é conhecida na liturgia com o nome de "Expectação do parto de Nossa Senhora". Os nomes significam os anelos santos da mãe de Deus por ver o seu filho nascido. As antífonas maiores que põe a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes e começam sempre pela interjeição Ó ("Ó Sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho da salvação"; "Ó rebento da Raiz de Jessé, vinde libertar-nos, não tardeis mais"), como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de "Nossa Senhora do Ó". A Mãe de Deus, posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo deserto da vida, que levanta os braços suplicantes e abre o coração enternecido, para pedir ao céu que lhe envie o Justo, o Redentor.