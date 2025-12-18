Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Haroldo Saboia /Divulgação Saulo Duarte faz shows em Fortaleza em janeiro

Mistura de sons

Neste sábado, 20, o Moto Libre recebe um evento que vai embalar os amantes da música brasileira. A casa promove a festa "Baile do Terceiro Mundo", com apresentação do músico paraense Saulo Duarte. A abertura será da Banda Pira e Mateus Fazeno Rock fará participação especial.

Quando: sábado, 20, às 22 horas



sábado, 20, às 22 horas Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)



Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla

Ceará da Diversidade

Tem início nesta quinta-feira, 18, a segunda edição do Festival Ceará da Diversidade, que busca celebrar o protagonismo e promover a inclusão da população LGBTQIPN . No evento de abertura realizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o público pode acompanhar o Seminário Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia no futebol, às 13h, e o Encontro Cearense de Organizações de Paradas LGBTI , às 18 horas. Com programação gratuita e realizada em variados espaços do CDMAC, o festival segue até domingo, 20, com oficinas, shows, feira de empreendedorismo, desfiles e ações de literatura e cinema.

Quando: a partir de quinta-feira, 18, às 13 horas

a partir de quinta-feira, 18, às 13 horas Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Programação completa e mais informações: Instagram

Instagram Gratuito





Estação Férias

Nesta quinta-feira, 18, a programação de férias da Estação das Artes terá apresentações especiais que vão divertir todos os públicos. A partir das 18 horas, tem início o show "Os bregas que amamos cantar", com Paradão Popular e DJ Jojo Bregosa. Na sequência, às 20h30min, Falcão, ícone da cultura cearense, apresenta o show "Amanhã Será Tomorrow". A entrada no equipamento é gratuita e por ordem de chegada.

Quando: quinta, 18, às 18 horas

quinta, 18, às 18 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Música eletrônica

Nome de destaque da música eletrônica, Lukar Ruiz, o DJ Vintage Culture, se apresenta em Fortaleza neste sábado, 20, com um set especial que vai animar o público. Realizado no Terminal Marítimo de Passageiros, a programação inicia às 22 horas e conta com Slim Fat B2B DeFarias, Solarce Brothers, JØRD, Doozie e Kim Jackson entre as atrações.

Quando: sábado, 20, a partir das 22 horas

sábado, 20, a partir das 22 horas Onde: Terminal Marítimo de Passageiros (av. Vicente de Castro, 2558 - Cais do Porto)

Terminal Marítimo de Passageiros (av. Vicente de Castro, 2558 - Cais do Porto) Quanto: a partir de R$ 220. À venda no brasilticket.com.br





Concerto de Natal

Neste sábado, 20, a partir das 18 horas, a praça do Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe um concerto de Natal especial. No evento gratuito, a Camerata de Cordas da UFC convida para os corais Maestro Orlando Leite e Encanto da Rua. A festa também terá a presença dos alunos da Escola de Dança Madiana Romcy e do Conservatório Cearense de Dança.

Quando: sábado, 20, das 18 horas às 19h30min

sábado, 20, das 18 horas às 19h30min Onde: Praça do Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Caixa de Natal

A cantora Roberta Sá retorna à capital cearense para uma participação especial neste sábado, 20, na Caixa Cultural Fortaleza. O momento integra a programação do "Caixa de Natal", evento tradicional do equipamento cultural. Com início às 19 horas, a fachada do prédio histórico será iluminada para também receber um coral infantojuvenil, com direção musical de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira.

Quando: sábado, 20, às 19 horas

sábado, 20, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla





Show de Humor

Nesta quinta-feira, 18, às 20 horas, o Teatro Chico Anysio, localizado no Benfica, recebe a apresentação "Matutando, o começo do fim", do humorista, ator e roteirista Bruno Brasileiro. Nascido no município de Baixio, o artista cearense retorna à Capital após um ano residindo em São Paulo. No evento, Bruno celebra as memórias de infância no interior nordestino, a trajetória enquanto humorista e o crescimento durante o período em que viveu em outro estado.

Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas

quinta-feira, 18, às 20 horas Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Sympla



