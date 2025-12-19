Então é Natal: chefs de cozinha dão dicas para incrementar a ceia

De pratos típicos como o vatapá e o creme de frango ou de camarão até as frutas nativas da região Nordeste, o segredo para dar um toque especial nos sabores da ceia de Natal pode estar escondido nas tradições gastronômicas já estabelecidas e familiares aos cearenses. Tudo depende da criatividade.
Conforme apontam a chef Val Passos e o instrutor de Gastronomia do Senac Robério Marques, os tradicionais arroz, farofa, salpicão e ave natalina - seja ela peru, Chester ou pernil - não precisam ser substituídos para ganhar o colorido e o sabor especial do Natal.
Unindo criatividade e tradição, é possível incrementar sua ceia com molhos de frutas nativas ou de forte produção no Ceará ou até resgatar pratos típicos das festas juninas para dezembro, deixando tudo a cara do Ceará. E isso pode ser feito no seu preparo ou encontrado nos pratos e kits prontos de ceia natalina.
Onde encontrar kits e pratos prontos para a ceia
Na Confeitaria Doce Gula, é possível encontrar kits natalinos que servem entre 10 e 35 pessoas, com torta doce, salgadinhos e refrigerante. O estabelecimento também oferece lombinho agridoce, filé ao molho, vatapá de frango e vatapá de camarão como opções de pratos quentes, além de arroz branco, arroz de castanhas e farofa natalina como guarnições e salpicão para quem deseja montar sua ceia com pratos prontos.
Nas lojas Noélia Doces e Salgados, é possível encontrar Chester decorado com alecrim, frutas em conserva e farofa, peru decorado com alecrim, frutas em conserva e farofa, pernil fatiado decorado com tomilho, frutas em conserva e farofa e tender decorado com alecrim, tomates e cravos.
O cardápio natalino dos mercadinhos São Luiz também dispõe de opções para quem busca praticidade na ceia. As unidades vendem ceias de peru recheado e de Chester, ambas para até 12 pessoas e com arroz natalino, salada 7 grãos, tender com calda de abacaxi, farofa, pão americano peito de peru e sobremesa pavê de bombom.
As ceias de filé mignon ao molho madeira, lombo suíno e peixe ao mix de legumes, por sua vez, servem entre cinco e sete pessoas. Arroz natalino, farofa crocante com coco, purê de batata, quarteto de molhos, trio de pães (Ciabatta, Italiano e Português) e panetone de doce de leite acompanham a ceia de filé mignon.
A ceia de lombo suíno contém bacon, arroz de amêndoas com cenoura, farofa crocante com coco, legumes de Natal, quarteto de molhos, trio de pães e panetone de doce de leite. Já o kit de Peixe ao Mix de Legumes traz arroz de Dubai, farofa, batata gratinada, quarteto de molhos, trio de pães e panetone de doce de leite.
Doce Gula
Horário de funcionamento: segunda a sábado, de 9h às 20 horas; domingo, de 8h às 17 horas
Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários
Quanto: Kits natalinos entre R$ 221 a R$ 679; Pratos quentes entre R$ 99 e R$ 219/kg; Guarnições entre R$ 31,90 a R$ 68,90; Salpicão R$ 102,90/kg
Pedidos: (85) 99122.1347 (WhatsApp)
Instagram: @docegulaconfeitaria_
Noélia Doces e Salgados
Onde: Sul, Aldeota, Montese, Iguatemi, Del Paseo, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North ShoppingFortaleza, North Shopping Jóquei e Parangaba
Quanto: entre R$ 139,90 e R$ 395,90
Atendimento: (85) 3036.7650 (WhatsApp)
Instagram: @noeliadocessalgados
Mercadinhos São Luiz
Onde: Oliveira Paiva, Pontes Vieira, Virgílio Távora, Cambeba, Santos Dumont, Cocó, Edilson Brasil Soares, Miguel Dias, Antônio Sales e Eusébio
Quanto: R$ 440,00 a R$ 930,00
Encomendas: (85) 99213.3662 (Whatsapp) ou aplicativo São Luiz
Dicas dos chefs
Chef Edil Costa e o molho de laranja perfeito para realçar a ave natalina:
Ingredientes
500 ml de suco de laranja natural
Raspas de 1 laranja
2 colheres (sopa) de açúcar ou mel
1 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 colher (chá) de mostarda Dijon
1 colher (chá) de molho inglês
1/2 xícara (chá) de caldo de frango
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Opcional: 50 ml de vinho branco seco
Modo de preparo
Refogue a base: Aqueça a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente.
Espesse o molho: Polvilhe a farinha e misture até formar uma pasta clara.
Forme o sabor: Adicione o suco de laranja, as raspas, o caldo, o açúcar (ou mel), a mostarda e o molho inglês. Se usar, coloque também o vinho branco.
Reduza: Cozinhe em fogo médio por 12 a 15 minutos, até que o molho encorpe.
Ajuste o perfil: Tempere com sal e pimenta. Equilibre acidez e doçura se necessário.
Finalize: Passe por peneira fina para obter um molho liso, brilhante e elegante.
Para servir
Pincele o molho sobre a ave nos minutos finais do forno para garantir cor intensa e aroma envolvente. Sirva o restante aquecido à mesa.
+++
Chef Val Passos e o molho de maracujá com gengibre e mel de engenho:
Ingredientes
1 xícara de suco de maracujá concentrado (pode ser a polpa de 2-3 maracujás)
3 colheres de sopa de mel de engenho (ou mel comum)
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá de gengibre ralado
1/2 xícara de água
1 colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão
1 colher de sopa de açúcar mascavo (opcional, para equilibrar)
Pitada de sal
Pimenta-do-reino ou pimenta calabresa a gosto
Modo de preparo
Aqueça a manteiga em uma panela pequena. Refogue rapidamente o gengibre para liberar o aroma (10 a 20 segundos).
Adicione o maracujá, o mel de engenho, a água e o vinagre. Misture bem até ficar homogêneo.
Acrescente sal, pimenta-do-reino e açúcar mascavo se quiser o molho mais suave.
Deixe cozinhar em fogo baixo, durante 8 a 10 minutos, mexendo às vezes. A ideia é reduzir levemente para ganhar brilho e corpo.
Ajuste se necessário ao seu paladar: mais mel para doce, mais vinagre para ácido ou mais pimenta para picante. Sirva quente ou frio.