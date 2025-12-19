A sexta-feira, 19, vai ser especial para os fãs do hardcore no Snake Bar, casa de shows localizada no bairro Benfica. Com início às 20 horas, o espaço recebe apresentações das bandas Thrunda, Bull Control e Last Blood. Ainda na ocasião, o público pode acompanhar o lançamento da segunda edição da Revista Cangaço Rock, impresso dedicado à cena da música independente do Ceará que traz um CD com 23 bandas cearenses. A revista estará à venda por R$ 15.
Quando: sexta-feira, 19,
às 20 horas
Onde: Snake Bar (avenida Carapinima, 1994 - Benfica)
Quanto: R$ 20
Mais informações: @revistacangacorock