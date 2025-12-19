Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 19 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma renovação na forma como vê a vida, um fortalecimento dos valores e crenças. Contudo, evite deixar a fé te distanciar da realidade.
21/04 a 20/05
O céu indica que o fortalecimento pessoal associado à conjunção entre a Lua Nova, o Sol e Vênus torna o signo de Touro sereno e em sintonia com seu círculo íntimo. Essa é a época para fortalecer seu patrimônio.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase intensa de harmonia nos relacionamentos, com potencial reforço da parceria consolidada por Lua Nova, Sol e Vênus. Porém, é fundamental escolher bem ao compartilhar suas metas por causa da tensão com Saturno e Netuno.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu aponta que pode ser um bom período para exercitar o potencial criativo e estruturar as finanças, com a Lua Nova, o Sol e Vênus na área das rotinas, indicando um alto potencial de prazer e novas experiências no dia a dia. Há uma chance de restrições financeiras, portanto, atenção a isso.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu sugere uma forte sociabilidade, com chances de reencontrar afinidades culturais nos relacionamentos. Pode haver mais requinte nas experiências que viver, mas atente-se aos gastos para não ser imprudente.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um dia prazeroso e criativo focado no lar e nas relações próximas. É um bom momento para fortalecer laços familiares e enfrentar desafios com resiliência.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um dia propício para comunicação harmoniosa e trocas prazerosas, principalmente na área das ideias. Porém, é aconselhável manter a discrição em certos momentos.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura de generosidade e destreza na gestão cotidiana. Momento de brilhar no trabalho, mas cuidado com o excesso e o cansaço mental.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de destacar talentos e traços de personalidade, causando boa impressão. Pode ser um bom momento para buscar contatos úteis, mas com critério, devido a desafios.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de otimismo e flexibilidade, que pode beneficiar a maneira como lida com desafios. Isso ocorre devido à conjunção entre Lua Nova, Sol e Vênus na área de crise. Reflexões podem ser fortalecidas pela maturidade emocional, mas é preciso avaliar prioridades.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o encontro da Lua Nova, Sol e Vênus indica um resgate de afinidades em sua vida social, trazendo bem-estar intelectual e afetivo. Fique atento a companhias confiáveis e não exponha assuntos íntimos às amizades casuais.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que pode haver um fortalecimento da sua carreira, ideal para alavancar seus projetos e parcerias. Poderá haver desafios econômicos, então é crucial estabelecer uma base sólida.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será estimado por todos, devido à sua modéstia e humor agradável. Sua fortuna será obtida devido ao seu talento e boa conduta. Conseguirá obter tudo que deseja e estará sempre empenhado em aprender e conhecer todas as coisas do mundo. Aberto a tudo que seja símbolo de vitalidade e generosidade, saberá contrabalançar a razão e a paixão. Com seu encanto, ilumina a vida de todos que o cercam.
O SANTO
Guilherme de Grimoard nasceu em 1310, no castelo de Grisac, França, filho de cavaleiro. Após ter estudado em Montpellier e Tolosa, entrou na abadia beneditina de Chirac, proferiu os votos e entrou na Congregação de Cluny. Formou-se em Direito Canônico em outubro de 1342, foi professor, vigário geral e abade. Mais tarde, foi encarregado da mesma missão no reino de Nápoles, por Inocêncio VI. Nos fins de 1362, sucedeu Inocêncio VI, com o nome de Urbano V. Seu pontificado foi marcado pelo envio de missionários às Índias, China e Lituânia; pela pregação de uma nova cruzada; pelo apoio aos estudos eclesiásticos, e por diversas reformas na administração da Igreja. Em 1367, Urbano V decidiu regressar a Roma. Embarcou em Marselha e foi para a Cidade Eterna. Morreu em 19 de dezembro de 1370.