Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 19 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica uma renovação na forma como vê a vida, um fortalecimento dos valores e crenças. Contudo, evite deixar a fé te distanciar da realidade.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica que o fortalecimento pessoal associado à conjunção entre a Lua Nova, o Sol e Vênus torna o signo de Touro sereno e em sintonia com seu círculo íntimo. Essa é a época para fortalecer seu patrimônio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase intensa de harmonia nos relacionamentos, com potencial reforço da parceria consolidada por Lua Nova, Sol e Vênus. Porém, é fundamental escolher bem ao compartilhar suas metas por causa da tensão com Saturno e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu aponta que pode ser um bom período para exercitar o potencial criativo e estruturar as finanças, com a Lua Nova, o Sol e Vênus na área das rotinas, indicando um alto potencial de prazer e novas experiências no dia a dia. Há uma chance de restrições financeiras, portanto, atenção a isso.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu sugere uma forte sociabilidade, com chances de reencontrar afinidades culturais nos relacionamentos. Pode haver mais requinte nas experiências que viver, mas atente-se aos gastos para não ser imprudente.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um dia prazeroso e criativo focado no lar e nas relações próximas. É um bom momento para fortalecer laços familiares e enfrentar desafios com resiliência.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um dia propício para comunicação harmoniosa e trocas prazerosas, principalmente na área das ideias. Porém, é aconselhável manter a discrição em certos momentos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura de generosidade e destreza na gestão cotidiana. Momento de brilhar no trabalho, mas cuidado com o excesso e o cansaço mental.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de destacar talentos e traços de personalidade, causando boa impressão. Pode ser um bom momento para buscar contatos úteis, mas com critério, devido a desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de otimismo e flexibilidade, que pode beneficiar a maneira como lida com desafios. Isso ocorre devido à conjunção entre Lua Nova, Sol e Vênus na área de crise. Reflexões podem ser fortalecidas pela maturidade emocional, mas é preciso avaliar prioridades.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o encontro da Lua Nova, Sol e Vênus indica um resgate de afinidades em sua vida social, trazendo bem-estar intelectual e afetivo. Fique atento a companhias confiáveis e não exponha assuntos íntimos às amizades casuais.