Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 19 de dezembro
Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, o céu indica uma renovação na forma como vê a vida, um fortalecimento dos valores e crenças. Contudo, evite deixar a fé te distanciar da realidade.

Touro

21/04 a 20/05

O céu indica que o fortalecimento pessoal associado à conjunção entre a Lua Nova, o Sol e Vênus torna o signo de Touro sereno e em sintonia com seu círculo íntimo. Essa é a época para fortalecer seu patrimônio.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase intensa de harmonia nos relacionamentos, com potencial reforço da parceria consolidada por Lua Nova, Sol e Vênus. Porém, é fundamental escolher bem ao compartilhar suas metas por causa da tensão com Saturno e Netuno.

Câncer

21/06 a 22/07

Para o signo de Câncer, o céu aponta que pode ser um bom período para exercitar o potencial criativo e estruturar as finanças, com a Lua Nova, o Sol e Vênus na área das rotinas, indicando um alto potencial de prazer e novas experiências no dia a dia. Há uma chance de restrições financeiras, portanto, atenção a isso.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, o céu sugere uma forte sociabilidade, com chances de reencontrar afinidades culturais nos relacionamentos. Pode haver mais requinte nas experiências que viver, mas atente-se aos gastos para não ser imprudente.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, o céu indica um dia prazeroso e criativo focado no lar e nas relações próximas. É um bom momento para fortalecer laços familiares e enfrentar desafios com resiliência.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica um dia propício para comunicação harmoniosa e trocas prazerosas, principalmente na área das ideias. Porém, é aconselhável manter a discrição em certos momentos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura de generosidade e destreza na gestão cotidiana. Momento de brilhar no trabalho, mas cuidado com o excesso e o cansaço mental.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de destacar talentos e traços de personalidade, causando boa impressão. Pode ser um bom momento para buscar contatos úteis, mas com critério, devido a desafios.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de otimismo e flexibilidade, que pode beneficiar a maneira como lida com desafios. Isso ocorre devido à conjunção entre Lua Nova, Sol e Vênus na área de crise. Reflexões podem ser fortalecidas pela maturidade emocional, mas é preciso avaliar prioridades.

Aquário

21/01 a 18/02

Para o signo de Aquário, o encontro da Lua Nova, Sol e Vênus indica um resgate de afinidades em sua vida social, trazendo bem-estar intelectual e afetivo. Fique atento a companhias confiáveis e não exponha assuntos íntimos às amizades casuais.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes, o céu indica que pode haver um fortalecimento da sua carreira, ideal para alavancar seus projetos e parcerias. Poderá haver desafios econômicos, então é crucial estabelecer uma base sólida.

Anjo

O ANJO

Poiel

Quem nasce sob esta influência será estimado por todos, devido à sua modéstia e humor agradável. Sua fortuna será obtida devido ao seu talento e boa conduta. Conseguirá obter tudo que deseja e estará sempre empenhado em aprender e conhecer todas as coisas do mundo. Aberto a tudo que seja símbolo de vitalidade e generosidade, saberá contrabalançar a razão e a paixão. Com seu encanto, ilumina a vida de todos que o cercam.

Santo

O SANTO

Beato Urbano V

Guilherme de Grimoard nasceu em 1310, no castelo de Grisac, França, filho de cavaleiro. Após ter estudado em Montpellier e Tolosa, entrou na abadia beneditina de Chirac, proferiu os votos e entrou na Congregação de Cluny. Formou-se em Direito Canônico em outubro de 1342, foi professor, vigário geral e abade. Mais tarde, foi encarregado da mesma missão no reino de Nápoles, por Inocêncio VI. Nos fins de 1362, sucedeu Inocêncio VI, com o nome de Urbano V. Seu pontificado foi marcado pelo envio de missionários às Índias, China e Lituânia; pela pregação de uma nova cruzada; pelo apoio aos estudos eclesiásticos, e por diversas reformas na administração da Igreja. Em 1367, Urbano V decidiu regressar a Roma. Embarcou em Marselha e foi para a Cidade Eterna. Morreu em 19 de dezembro de 1370.

 

Por personare.com.br | a.martins@personare.com.br
Icone Personare
