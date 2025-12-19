Logo O POVO+
Macy Gray celebra 25 anos de carreira com show em Fortaleza
Vida & Arte

Fortaleza recebe apresentação da turnê de Macy Gray que celebra 25 anos do disco "On How Life Is"
Macy Gray retorna ao Brasil e passa por Fortaleza em fevereiro (Foto: Reprodução/ Instagram )
A cantora norte-americana Macy Gray incluiu Fortaleza na turnê de verão de 2026 e promete uma noite marcada por nostalgia e soul em sua passagem pela capital cearense.

O show ocorre no dia 27 de fevereiro, no Ideal Clube Fortaleza, e celebra os 25 anos do álbum "On How Life Is", trabalho que projetou a artista mundialmente no fim dos anos 1990 e redefiniu sua presença no R&B e no soul contemporâneo.

No palco do estabelecimento localizado no Meireles, Macy Gray apresentará o disco na íntegra, incluindo sucessos como “I Try” e “Still”, além de outras músicas que marcaram sua trajetória.

Conhecida pela voz inconfundível e pela interpretação intensa, a artista construiu uma carreira pautada pela sinceridade lírica e por uma sonoridade que transita entre o soul, o funk e o R&B.

Lançado em 1999, "On How Life Is" rendeu à cantora um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop em 2000 e abriu caminho para uma carreira internacional, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos. Ao longo dos anos, Macy Gray também ampliou sua atuação artística para o cinema e a televisão, sem se afastar da música e de seus projetos autorais.

Durante a produção desta matéria, a equipe do Vida & Arte tentou, por diversas vezes, acessar o site da Ticketmaster (plataforma indicada pela assessoria de imprensa para a venda dos ingressos), mas não obteve sucesso.

Por esse motivo, não foi possível confirmar os valores das entradas para o show que será realizado em Fortaleza. Mais informações devem ser divulgadas em breve.

Macy Gray em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
  • Onde: Ideal Clube Fortaleza (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
  • Quanto: valores não informados até o fechamento da matéria
  • Ingressos: site informado pela assessoria apresentou instabilidade; mais informações devem ser divulgadas em breve
