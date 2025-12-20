Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 20 de dezembro (20/12)

Neste sábado, 20, três cinemas de Fortaleza recebem a pré-estreia do filme "Valor Sentimental". Na comédia dramática, as irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, Gustav, diretor outrora renomado. Elas, então, precisam reavaliar a relação.
Pré-Carnaval
O bloco de pré-Carnaval Pra Quem Gosta É Bom comemora 8 anos de atividade com show no Pirata Bar. A abertura fica por conta do cantor e compositor Juruviara. O coletivo festeja o Carnaval desde 2018 com repertório formado por sucessos da Música Popular Brasileira (MPB). O bloco arrecada fundos para o pré-Carnaval.
Ballet
O Teatro Carlos Câmara recebe o IV Festival de Ballet da União de Jovens Vicente Pinzon (UJVP). A programação leva ao público dois espetáculos de dança. O primeiro, "A Floresta e Seus Encantos", apresenta coreografias em um universo de fadas. Já "Estações e Suas Danças", com o corpo de ballet profissional da associação, explora os ciclos da natureza.
Feira de Empreendedorismo
A Praça Verde do Dragão do Mar recebe a Feira de Empreendedorismo LGBTQIA . A iniciativa integra a programação do Festival da Diversidade. O espaço é dedicado ao protagonismo econômico da comunidade, com foco na geração de renda, visibilidade e autonomia econômica.
Natal de Paz
O Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) promove a apresentação "Um Natal de Paz", do Grupo Sopro da Juventude. O grupo é formado por jovens do projeto Pupilos da Arte, do Centro de Promoção Cultural e Vivência Ecológica (CEPEVIVE). Na programação, há repertório natalino executado por instrumentos de sopro.