Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 20 de dezembro (20/12)

Foto: Divulgação/Neon Valor Sentimental de Joachim Trier é um dos principais concorrentes de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026

Neste sábado, 20, três cinemas de Fortaleza recebem a pré-estreia do filme "Valor Sentimental". Na comédia dramática, as irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, Gustav, diretor outrora renomado. Elas, então, precisam reavaliar a relação.

Quando: horários em Ingresso.com

horários em Ingresso.com Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); shoppings RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); shoppings RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: consultar valores em Ingresso.com e nas bilheterias





Pré-Carnaval

O bloco de pré-Carnaval Pra Quem Gosta É Bom comemora 8 anos de atividade com show no Pirata Bar. A abertura fica por conta do cantor e compositor Juruviara. O coletivo festeja o Carnaval desde 2018 com repertório formado por sucessos da Música Popular Brasileira (MPB). O bloco arrecada fundos para o pré-Carnaval.

Quando: sábado, 20, a partir das 16 horas

sábado, 20, a partir das 16 horas Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50; vendas no Sympla





Ballet

O Teatro Carlos Câmara recebe o IV Festival de Ballet da União de Jovens Vicente Pinzon (UJVP). A programação leva ao público dois espetáculos de dança. O primeiro, "A Floresta e Seus Encantos", apresenta coreografias em um universo de fadas. Já "Estações e Suas Danças", com o corpo de ballet profissional da associação, explora os ciclos da natureza.

Quando : sábado, 20, às 15h e às 18 horas

: sábado, 20, às 15h e às 18 horas Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro) Gratuito; entrada por ordem de chegada





Feira de Empreendedorismo

A Praça Verde do Dragão do Mar recebe a Feira de Empreendedorismo LGBTQIA . A iniciativa integra a programação do Festival da Diversidade. O espaço é dedicado ao protagonismo econômico da comunidade, com foco na geração de renda, visibilidade e autonomia econômica.

Quando: sábado, 20, das 15h às 22 horas

sábado, 20, das 15h às 22 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Entrada gratuita





Natal de Paz

O Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) promove a apresentação "Um Natal de Paz", do Grupo Sopro da Juventude. O grupo é formado por jovens do projeto Pupilos da Arte, do Centro de Promoção Cultural e Vivência Ecológica (CEPEVIVE). Na programação, há repertório natalino executado por instrumentos de sopro.

Quando: sábado, 20, das 14h às 16 horas

sábado, 20, das 14h às 16 horas Onde: Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito; ingressos devem ser retirados no Sympla



