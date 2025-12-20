Retrospectiva da Música: o que foi destaque no Ceará, Brasil e mundo em 2025

Foto: Pridiabr/ Divulgação Gilberto Gil e Ednardo cantaram "Andar com fé" na primeira noite do show Tempo Rei

Ser a trilha sonora do filme da sua vida é o papel desempenhado pela música no dia a dia. Escutar enquanto faz o trajeto até o trabalho, para animar o treino ou para curtir com amigos, a música faz parte da rotina de muitas pessoas. Então, o Vida&Arte não poderia deixar de incluí-la na série de retrospectivas de 2025. De grandes turnês à música nas telas, foi um grande ano para esta linguagem.

A preferência musical de 2025, como no ano anterior, foi marcada por sertanejo e funk, com o pagode também entrando na lista. Nas retrospectivas disponibilizadas por serviços de streaming, artistas como Henrique e Juliano, Grupo Menos é Mais e outros foram destaque.

Os resultados mostram que grande parte dos brasileiros tem preferência por produções nacionais. Como é o exemplo de "Resenha do Arrocha", que marcou o Carnaval, e as duplas de sertanejo que seguem em alta. A seguir, que marcaram a música neste ano, segundo curadoria do Vida&Arte.





Gilberto Gil se despede dos palcos

A turnê "Tempo Rei", última de Gilberto Gil. que celebra seus mais de 60 anos de carreira, passou por Fortaleza e encantou com dois shows lotados. Como ele tem feito por onde a turnê passa, os shows no Ceará tiveram convidados especiais. Ednardo subiu ao palco no primeiro show, em um momento histórico, para cantar lado a lado a música "Andar com Fé". No último show, foi a vez de Waldonys apresentar "Lamento sertanejo" e "Esperando na janela" com o anfitrião. A turnê "Tempo Rei" tem as últimas datas para março de 2026 e uma última apresentação no Rock In Rio, em setembro.

Liniker três vezes premiada

O destaque do Grammy Latino 2025 foi para Liniker, que levou três prêmios dos sete em que havia sido indicada.

A paulista fez um discurso durante a premiação em que ressaltou a importância do prêmio para uma mulher trans. "Ser uma travesti compositora no Brasil que mata a gente é difícil demais. Que cada vez nossa história possa ser celebrada como hoje", comemorou.

Além de Liniker, João Gomes levou seu primeiro Grammy ao lado de Mestrinho e Jota.Pê com o álbum "Dominguinho". Luedji Luna, BaianaSystem, Sorriso Maroto, Chitãozinho & Xororó e Eli Soares também foram premiados.

A música no cinema e no streaming

Ney Matogrosso, Rita Lee e Bob Dylan são alguns dos artistas que tiveram suas vidas levadas às telas. "Homem com H", estrelado por Jesuíta Barbosa, levou mais de 600 mil espectadores às salas de cinema. O filme se desafia, em duas horas, a contar a história do dono da voz de "Sangue Latino".

O cinema também contou as histórias de Bob Dylan no filme "Um Completo Desconhecido", interpretado por Timothée Chalamet. E no longa "Milton Bituca Nascimento", traz os bastidores da última turnê do carioca, um registro dos shows e momentos íntimos.

O documentário "Ritas", disponível na Globoplay, traz a última entrevista da cantora e cenas filmadas por ela. Já a Prime Video lançou "Cazuza: Boas Novas", mostrando de perto a vida do músico, logo após o diagnóstico de HIV. Por fim, a HBO Max lançou "Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius", sobre a gravação do disco de Baden Powell e Vinícius de Moraes, com entrevistas de artistas e familiares da dupla.

A vez do Ceará

A cantora e compositora Kátia Freitas celebrou 30 anos de carreira misturando pop, rock e MPB. A artista cearense teve projeção nacional nos anos 1990 e 2000 com os dois discos, "K" e "Próximo", que são marcos da música cearense.

O lançamento do primeiro álbum, "K" (1995), é o que demarca esses 30 anos, que ela celebrou com shows e exposição no CCBNB.

Já representando uma nova geração, Mateus Fazeno Rock lançou seu terceiro álbum, "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem", pela gravadora Deck, que já trabalhou com nomes como Elba Ramalho, Detonautas e Vanguart. A produção é de Fernando Catatau. O cantor entrou em turnê e participou de diversos festivais, como Zepelim, em Fortaleza, Goiânia Noise e Psica, em Belém do Pará.

Da animação ao fone de ouvido

O filme "Guerreiras do Kpop", lançado em junho pela Netflix, conta a história de estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey, que usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais. O filme se tornou muito popular, passando semanas em alta na plataforma, mas não só lá.

A trilha sonora original do filme ficou em alta na parada Billboard Global 200. A música "Golden" ficou mais de 18 semanas em primeiro lugar e atualmente está em 10º. Outras seis músicas da animação estão em alta na parada e em serviços de streaming de música.

As cantoras Ejae Audrey Nuna e Rei Ami dão as vozes às músicas originais da animação infantil.

O adeus na música

Em 2025, nos despedimos de muitos nomes da música nacional e internacional. A despedida de Preta Gil, falecida em julho após batalha contra o câncer, impactou o País. Filha de Gilberto, a

cantora e atriz recebeu diversas homenagens de amigos e nos shows seguintes do pai. Em Fortaleza, o público a homenageou e Gil falou brevemente sobre

a saudade.

Nomes marcantes da cultura brasileira que também fizeram a passagem este ano foram Nana Caymmi, Angela Ro Ro, Arlindo Cruz e Lô Borges. Na música internacional, artistas

como Jimmy Cliff e Ozzy Osbourne também deixam saudade.

2026 está bem aí...

A banda de rock Guns 'N' Roses retorna a Fortaleza, após 12 anos, no dia 18 de abril de 2026. Os ingressos para a única data na Arena Castelão já estão esgotados. A banda tem um intervalo de alguns dias antes e depois do show, abrindo teoria para uma possível data extra. Ainda na cena internacional, Macy Gray chega ao Ideal Clube em fevereiro, para comemorar os 25 anos do disco "On how life is". Outra grande turnê que Fortaleza recebe em 2026 é "Djavanear 50 anos - Só sucessos", uma celebração da meia década de carreira de Djavan. O show marcado para 30 de maio de 2026 acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO). Ainda há ingressos disponíveis para poucos setores.