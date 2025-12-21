Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 21 de dezembro (21/12)

Foto: E tu em casa/Divulgação Samba da Cadência faz evento de Natal na Casa Teresa&Jorge

Natal da Cadência

A roda de samba deste domingo, 21, será especial. Realizada na Casa Teresa&Jorge, a festa de Natal do grupo Vem na Cadência reúne nomes de destaque do samba e pagode de Fortaleza a partir das 13 horas. Na ocasião, o público pode acompanhar as apresentações de Belinho da Silva, Leandro Marechal e o grupo Sambomja. Ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de 30.

Quando: domingo, 21, às 13 horas



domingo, 21, às 13 horas Onde: Casa Teresa&Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)



Casa Teresa&Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 30. À venda no Sympla

Liga de Natal

Neste domingo, 21, a Cidade da Criança recebe o espetáculo "Liga de Natal: Uma aventura no Ceará", que celebra a tradição nos lares do Nordeste. A apresentação acompanha as movimentações de uma cidade do interior. O público também é convidado a participar de brincadeiras e contação de histórias.

Quando: domingo, 21, a partir das 16h

domingo, 21, a partir das 16h Onde: Cidade da Criança, s/n - Centro

Cidade da Criança, s/n - Centro Mais informações: @ligadonatal

@ligadonatal Gratuito





Natal com livros

Segue até este domingo, 21, o projeto "Natal com Livros", da Câmara Cearense do Livro. Realizado na praça de alimentação do shopping RioMar Fortaleza, o momento literário reúne títulos de editoras do Ceará, além de grupos e coletivos independentes, assim como contação de histórias, brincadeiras e lançamentos.

Quando: domingo, 21, das 16h às 20 horas

domingo, 21, das 16h às 20 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Apresentações de Natal

Neste domingo, 21, as apresentações do Ciclo Natalino 2025 da Prefeitura de Fortaleza chegam às Regionais 9 e 11 com pastorais, lapinhas, bois e reisados em diversos bairros. Às 18 horas, o Pastoril Estrelas da Juventude se apresenta no Jangurussu. Já às 20 horas, a Lapinha Viva Estrela Guia chega ao Conj. Ceará.

Quando: domingo, 21, a partir das 18 horas

domingo, 21, a partir das 18 horas Onde: av. Boulevard, 783 - Jangurussu e Av. E, 353 - Conjunto Ceará

av. Boulevard, 783 - Jangurussu e Av. E, 353 - Conjunto Ceará Gratuito





Domingo na Estação

A Estação das Artes realiza neste domingo, 21, uma programação que vai divertir toda a família. Com início às 10h30min, o público infantil acompanha as apresentações do K'Os Coletivo, com o show "K'Os de Variedades", e do Desequilibradoz, às 12h30min, que exibem o espetáculo "Junto e Misturado".

Quando: domingo, 21, a partir das 10h30min

domingo, 21, a partir das 10h30min Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



