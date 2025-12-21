Logo O POVO+
Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 21 de dezembro (21/12)
Comentar
Vida & Arte

Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 21 de dezembro (21/12)

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Samba da Cadência faz evento de Natal na Casa Teresa&Jorge (Foto: E tu em casa/Divulgação)
Foto: E tu em casa/Divulgação Samba da Cadência faz evento de Natal na Casa Teresa&Jorge

Natal da Cadência

A roda de samba deste domingo, 21, será especial. Realizada na Casa Teresa&Jorge, a festa de Natal do grupo Vem na Cadência reúne nomes de destaque do samba e pagode de Fortaleza a partir das 13 horas. Na ocasião, o público pode acompanhar as apresentações de Belinho da Silva, Leandro Marechal e o grupo Sambomja. Ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de 30.

  • Quando: domingo, 21, às 13 horas
  • Onde: Casa Teresa&Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 30. À venda no Sympla
Espetáculo
Espetáculo "Liga de Natal" é apresentada na Cidade da Criança

Liga de Natal

Neste domingo, 21, a Cidade da Criança recebe o espetáculo "Liga de Natal: Uma aventura no Ceará", que celebra a tradição nos lares do Nordeste. A apresentação acompanha as movimentações de uma cidade do interior. O público também é convidado a participar de brincadeiras e contação de histórias.

  • Quando: domingo, 21, a partir das 16h
  • Onde: Cidade da Criança, s/n - Centro
  • Mais informações: @ligadonatal
  • Gratuito

 

Natal com livros

Segue até este domingo, 21, o projeto "Natal com Livros", da Câmara Cearense do Livro. Realizado na praça de alimentação do shopping RioMar Fortaleza, o momento literário reúne títulos de editoras do Ceará, além de grupos e coletivos independentes, assim como contação de histórias, brincadeiras e lançamentos.

  • Quando: domingo, 21, das 16h às 20 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Gratuito 

Apresentações de Natal

Neste domingo, 21, as apresentações do Ciclo Natalino 2025 da Prefeitura de Fortaleza chegam às Regionais 9 e 11 com pastorais, lapinhas, bois e reisados em diversos bairros. Às 18 horas, o Pastoril Estrelas da Juventude se apresenta no Jangurussu. Já às 20 horas, a Lapinha Viva Estrela Guia chega ao Conj. Ceará.

  • Quando: domingo, 21, a partir das 18 horas
  • Onde: av. Boulevard, 783 - Jangurussu e Av. E, 353 - Conjunto Ceará
  • Gratuito

 

Grupo Desequilibradoz
Grupo Desequilibradoz

Domingo na Estação

A Estação das Artes realiza neste domingo, 21, uma programação que vai divertir toda a família. Com início às 10h30min, o público infantil acompanha as apresentações do K'Os Coletivo, com o show "K'Os de Variedades", e do Desequilibradoz, às 12h30min, que exibem o espetáculo "Junto e Misturado".

  • Quando: domingo, 21, a partir das 10h30min
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

 

O que você achou desse conteúdo?